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（影音）安以軒婚紗MV曝光！甜蜜親不停幸福破表

2017/06/03 19:55

安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒今年3月閃嫁澳門百億富豪陳榮煉，昨天她與老公啟程飛往夏威夷，將於台灣時間本月6日於舉行浪漫的海島婚禮。小倆口先前在義大利拍攝婚紗的MV今天也跟著曝光， MV中不時看到安以軒為老公整理頭髮，拍攝女方獨照時，老公還在一旁側拍，更有多次兩人深情對望與甜蜜接吻的畫面，短短4分鐘，幸福指數卻整個大破表。

安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）

安以軒與陳榮煉3月初前往義大利拍婚紗，找尋經典古蹟和電影場景，足跡踏遍羅馬競技場、馬泰拉（Matera）古城、阿爾貝羅貝洛的蘑菇村，再轉往巴黎，由攝影大師林炳存掌鏡，服裝造型則請來台灣時尚教父Roger打造，組成8人專業團隊，換了4套禮服，拍攝期長達10天，陣仗驚人。

安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）安以軒與老公陳榮煉婚紗MV今天曝光。（經紀人提供）

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