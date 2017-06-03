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又說謊？海倫清桃自稱北科大講師遭畢業生打臉

2017/06/03 20:41

海倫清桃時常在臉書上提到自己曾擔任北科大的講師。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南籍藝人海倫清桃今年年初因為謊報身世、學歷，甚至還已經結婚導至形象大跌，不過她仍然時常在臉書自稱自己中文程度好、在北科大擔任過講師，甚至近期還打算開越南語線上教學。怎料，今日海倫清桃又被爆料說謊，有北科大的畢業生就聲稱海倫清桃根本不可能在北科大當講師。

海倫清桃是越南籍藝人，卻曾瞎掰自己是台灣人。（翻攝自海倫清桃臉書）

北科大畢業生黃小姐稱，海倫清桃在臉書自稱自己在過北科大教書、教越南語，卻沒有證據，而今日致電北科大，由於補假由值日教官接電話，教官也稱海倫不可能在學校教書，除非是社團邀請她，要她不要再說謊。

不過，海倫對此相當不滿，在臉書回嗆爆料者是「閒雜人等」，酸該爆料者說：「你是問北科大的哪個科系主任？越南語系嗎？」還稱自己的聘書是校長核發的。此外，海倫也說該爆料者甚至打電話到越南雄王大學去問有沒有海倫清桃這個學生，讓她再諷「你打電話到越南雄王大學是向哪位詢問？又是某位主任嗎？你是用中文還是越南話呢？你打電話到越南雄王大學是以什麼名字來查詢？你知道我的越南本名嗎」？

海倫清桃曾在臉書PO出她拿到大學講師聘書。（翻攝自海倫清桃臉書）

事實上，過去海倫清桃謊爆自己是美國UCLA肄業，後來被揭穿後才改口稱她是越南雄王大學經濟系畢業。而她過去曾經在臉書PO出自己擔任北科大「業界講師」的照片，演講內容包括越南文化、東協區域經濟等，只不過真實性還有待商榷。

海倫清桃臉書澄清文。（翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃提到北科大的相關貼文。（翻攝自海倫清桃臉書）

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