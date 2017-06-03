這是哪招？ T.O.P吸毒GD道歉

BIGBANG今天在大阪舉辦演唱會，獨缺染毒的T.O.P。（圖片翻攝自BIGBANG官方微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓夯團BIGBANG今天在日本大阪開演唱會，雖然T.O.P驚爆吸食大麻被警方調查，其他成員行程未被影響。

在大阪演唱會上，粉絲們仍然不離不棄為BIGBANG加油。有聲稱「人在現場」的粉絲在網路留言說，演唱會開始後，「GD」G-Dragon、太陽、大聲、勝利四個人出場，接著GD就向粉絲道歉，說這次的事件讓粉絲們擔心，感到相當抱歉。

有網友聲稱G-DRAGON今天為成員染毒道歉。（資料照，翻攝自IG）

GD也承諾以後會認真工作，不會再讓「染毒」事件發生。只不過這些都是網路留言，未有影音檔流出，所以也無法得知GD現場到底是不是真的說了這些話。

可以確認的是，GD今天出場時是頂著新髮型見粉絲，而昨晚11點左右，BIGBANG也在官方微博貼文寫道:一個人的努力是加法，一個團隊的努力是乘法！真正激勵一個人前進的，不是那所謂的心靈雞湯和勵志語錄，而是身邊有一群志同道合、充滿正能量的夥伴們在一起真真切切做實事。

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T.O.P被爆吸食大麻而被警方調查。（資料照，翻攝自IG）