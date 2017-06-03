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陳凱倫當學生換潮服 老婆虧「你是忘了你的年紀嗎？」

2017/06/03 17:43

陳凱倫今出席台藝大廣電在職專班畢展活動。（陳凱倫提供）

〔記者洪素津／台北報導〕《臺藝大同學會》終於要畢業了！趙永馨、陳凱倫、庹宗華、孫鵬等演藝圈幕前幕後8人今出席台藝大第21屆廣電在職專班《聽．見21藝》畢展活動，四人今轉換藝人身分變身學生參加畢展，他們笑說雖然距離畢業還有2個星期，但我們「8條演藝界好漢」即將正式告別，同甘共苦4年，從戲劇系念到廣電系的求學之旅，真的太不可思議了。

陳凱倫、趙詠馨今出席台藝大廣電在職專班畢展活動。（陳凱倫提供）

其中陳凱倫和趙永馨求學路不遺餘力，陳凱倫考上台藝大應用媒體研究所，趙永馨則是台藝大電影所，陳凱倫笑說「我們是歷屆來，集合了《三代同堂》最特殊的—個畢業班，8位藝界資深大學生，年紀加起來400歲以上…」說到當起學生的陳凱倫是自信滿滿，直呼「念書讓我變得好年輕」，60歲陳凱倫的年輕心境讓他大膽嘗試年輕潮服，不料老婆卻不買單，直虧「你是忘了你的年紀嗎？」

8條好漢考進在職廣電系，考試當天合影。（陳凱倫提供）

另外陳凱倫更特別展出他的畢業作品，其中陳凱倫用影片紀錄他跟兒子陳銳的父子親情，而且陳銳並不知道自己成為爸爸畢業作品的主角，說起作品緣由，陳凱倫表示兒子第一次離家到外地念書，做父母的都會相當不捨，回家後便把自己的心情寫成故事，並且用影像的方式呈現；陳凱倫表示念大學這四年，真的學到很多，自己竟然可以進入到剪接室剪輯影片還配樂，笑說「當起導演、製作人真的很棒！」

陳凱倫開心分享畢業指本紀念冊。（陳凱倫提供）趙永馨、陳凱倫、庹宗華、孫鵬等演藝圈幕前幕後8人今出席台藝大第21屆廣電在職專班《聽．見21藝》畢展活動。（陳凱倫提供）

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