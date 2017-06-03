（專訪）情歌王子不捨女團瘦成紙片人 自爆想幫雪炫做滿漢全席

成始璄自爆最想替女偶像們煮一餐盛宴，表示見到雪炫本人覺得她太瘦了。（翻攝自雪炫IG）

〔記者陳立妍／台北-首爾越洋專訪〕南韓主持天王申東燁、情歌王子成始璄主持的料理節目《今天吃甚麼-美味直送》，最新一季加入生力軍閔庚勳，3人聯手主持創造出許多有趣的新火花，老大哥申東燁笑說：「雖然庚勳對烹飪一竅不通，但還是很努力煮」，閔庚勳也招認：「我真心不喜歡煮菜，但因為自己一個人住，迫不得已才下廚，為的都是想填飽肚子」，而成始璄、閔庚勳則一致認為申東燁常裝不懂烹飪，但其實是料理高手。

成始璄私下也愛烹飪，在節目上扮演領導的角色。（tvN Asia提供）

問3人如果有機會為女藝人做菜，最想做料理給誰吃？成始璄透露：「我想為所有辛苦表演，為了保持身材而不能吃太多的女偶像們煮一餐盛宴，看到她們這麼瘦，真的很替她們擔心。我之前見到雪炫，真的是太瘦了！」而閔庚勳先是選擇同性好友「SUPER JUNIOR」希澈，隨後表示如果要選擇女藝人，想替曾合作過的金喜善做飯，申東燁則選擇女演員尹珍序、韓恩貞。

申東燁（中）被公認常裝不懂烹飪，但其實是料理高手。（tvN Asia提供） 申東燁（左）、成始璄（右）主持的料理節目《今天吃甚麼-美味直送》，最新一季加入生力軍閔庚勳（中）。（tvN Asia提供）

申東燁說：「我之前曾在節目中遇到尹珍序，覺得她為人很隨和，我想大概無論我煮什麼，就連難吃的她都會照樣吃得津津有味、大口大口的吃吧！ 另外，還有韓恩貞，因為我知道她喜歡吃淸麴醬煲，那是我最拿手的菜色。」幽默表示：「畢竟不是人人都喜歡淸麴醬煲，有些人會覺得它的味道很像『腳臭』。」

《今天吃甚麼-美味直送》於每周一晚上7點15分在數位頻道tvN（中華電信MOD Channel 096）播出。