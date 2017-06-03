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「長得像鬼」白化症少女不甩批評 立志當名模

2017/06/03 18:29

南非少女Nontobeko Mbuyazi因患有白化症，經常備受嘲笑。（翻攝自Nontobeko Mbuyazi IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南非德爾班20歲的女子Nontobeko Mbuyazi，一出生便患有白化症，皮膚、頭髮的顏色都偏淡偏白，她相當努力想成為模特兒，不過卻頻遭網友惡意侮辱，對此，她樂觀表示：「流言蜚語激勵我要活出更好的自己，我不會被它打倒」，相當勵志。

Nontobeko Mbuyazi不被歧視所擊敗，立志成為一名模特兒。（翻攝自Nontobeko Mbuyazi IG）

據英國《每日郵報》報導，Nontobeko Mbuyazi因患有白化症，除了皮膚蒼白又脆弱外，也無法像正常人一樣曬太陽，陽光不僅會曬傷皮膚導致皮膚癌，視力也會因而受影響，不過她卻相當樂觀看待，也立志要成為一名「白子」模特兒，不過不少網友看到她照片卻狠嗆「長得像鬼」，讓她幾度受挫，甚至開始懷疑自己。

然而這些酸言酸語並未澆熄她對當模特兒的熱情，她自信表示：「我變得更有自信，我認為我很美麗，我的皮膚也很漂亮。」對於許多白化症患者也因飽受歧視而心生自卑的情況，她直言：「我不要做這樣的人，我為自己感到驕傲，那些在網路上謾罵我的人，應該要知道白化症不是一種疾病，它僅是一種不同的皮膚狀態而已。」

Nontobeko Mbuyazi呼籲大眾白化症並非疾病，而只是缺乏體內色素所致。（翻攝自Nontobeko Mbuyazi IG）

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