小S《吃吃》封喜劇女王 蔡康永拱她接班豬哥亮

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蔡康永、小S《吃吃的愛》在台票房亮眼，今在台北京站影城向謝票，片商特地為兩人準備紅肩帶，小S還獲封喜劇女王，蔡康永就表示：「豬大哥（豬哥亮）不在了，妳是不是要接班啊，以後過年檔期就靠妳了。」小S妙答：「可是他是男的耶。」

不過小S就直言不太愛這個稱號，在台上還開玩笑作勢叫工作人員換掉，蔡康永就問，「幹嘛以後想演悲劇？」小S就又說其實喜歡開心結局的電影，「如果真的收到那種令人抓狂的劇本但又是大導演，我真的會掙扎一下。」蔡康永也不諱言，若找小S演非搞笑角色，真的會是很大的挑戰。

小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

小S還補充，「如果真的要我坐在沙發上哭個30分鐘，然後鏡頭才開始有慢慢移動，那種我真的是.. 妳們自己心中有很多這類型的電影」，若跟大導演反應，說不定還會被嗆「妳懂什麼」，直呼想想都覺得可怕。

接著又聊到若拍像《阿凡達》「面目全非」的角色能否接受，小S就覺得要全身化妝可能無法招架，蔡康永就笑說：「本來《愛麗絲夢遊仙境》要找妳演那顆蛋的」， 小S神回：「好啊不然你去演那個雙胞胎胖子好了」，現場笑翻。《吃吃的愛》現正上映中。