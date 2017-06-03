限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

小S《吃吃》封喜劇女王 蔡康永拱她接班豬哥亮

2017/06/03 17:25

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蔡康永、小S《吃吃的愛》在台票房亮眼，今在台北京站影城向謝票，片商特地為兩人準備紅肩帶，小S還獲封喜劇女王，蔡康永就表示：「豬大哥（豬哥亮）不在了，妳是不是要接班啊，以後過年檔期就靠妳了。」小S妙答：「可是他是男的耶。」

不過小S就直言不太愛這個稱號，在台上還開玩笑作勢叫工作人員換掉，蔡康永就問，「幹嘛以後想演悲劇？」小S就又說其實喜歡開心結局的電影，「如果真的收到那種令人抓狂的劇本但又是大導演，我真的會掙扎一下。」蔡康永也不諱言，若找小S演非搞笑角色，真的會是很大的挑戰。

小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

小S還補充，「如果真的要我坐在沙發上哭個30分鐘，然後鏡頭才開始有慢慢移動，那種我真的是.. 妳們自己心中有很多這類型的電影」，若跟大導演反應，說不定還會被嗆「妳懂什麼」，直呼想想都覺得可怕。

接著又聊到若拍像《阿凡達》「面目全非」的角色能否接受，小S就覺得要全身化妝可能無法招架，蔡康永就笑說：「本來《愛麗絲夢遊仙境》要找妳演那顆蛋的」， 小S神回：「好啊不然你去演那個雙胞胎胖子好了」，現場笑翻。《吃吃的愛》現正上映中。

相關新聞

推薦新聞
小25歲邱澤成新歡？陳美鳳這樣回應...！ 小25歲邱澤成新歡？陳美鳳這樣回應...！
2017/06/03 14:46
22歲寫真偶像出家4個月爆婚訊 對象竟是教主的兒子 22歲寫真偶像出家4個月爆婚訊 對象竟是教主的兒子
2017/06/03 10:11
阿翔也要暫離演藝圈？PO文「休息一陣子」 阿翔也要暫離演藝圈？PO文「休息一陣子」
2017/06/03 09:30
《吃吃的愛》今衝破5000萬 青峰感謝《小時候》被善待 《吃吃的愛》今衝破5000萬 青峰感謝《小時候》被善待
2017/06/03 11:12
先上車後補票！偶像男團成員秘婚3年 今補辦結婚式 先上車後補票！偶像男團成員秘婚3年 今補辦結婚式
2017/06/03 10:16
（影音）「未來老公」周杰倫娶妻生子 3歲女童聞訊崩潰大哭 （影音）「未來老公」周杰倫娶妻生子 3歲女童聞訊崩潰大哭
2017/06/03 10:50
「朴寶劍丈母娘」露酥胸 46歲逆天身材辣翻 「朴寶劍丈母娘」露酥胸 46歲逆天身材辣翻
2017/06/03 12:57
哈利遭酸「你媽不愛你」 成熟回這句話讓伊能靜好感動 哈利遭酸「你媽不愛你」 成熟回這句話讓伊能靜好感動
2017/06/03 10:11
同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」 同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」
2017/06/03 13:32
（影音）豬哥亮曾入陳亞蘭夢 驚覺掌聲熱烈卻沒觀眾 （影音）豬哥亮曾入陳亞蘭夢 驚覺掌聲熱烈卻沒觀眾
2017/06/03 16:22
年收1萬靠遺產過活 資生堂千金曾憂鬱狂吞安眠藥 年收1萬靠遺產過活 資生堂千金曾憂鬱狂吞安眠藥
2017/06/03 11:15
背叛團體也不會討厭他 藝聲揭SJ長壽原因：大家沒這麼要好！ 背叛團體也不會討厭他 藝聲揭SJ長壽原因：大家沒這麼要好！
2017/06/03 12:18
吳綺莉破冰小龍女 籌200萬為女轉學 吳綺莉破冰小龍女 籌200萬為女轉學
2017/06/03 14:10
（送簽名板）SJ藝聲撩妹教脫單 允許「內遇」嚴禁「外遇」 （送簽名板）SJ藝聲撩妹教脫單 允許「內遇」嚴禁「外遇」
2017/06/03 11:59
「有口臭很掃興！」野炮女星自爆有性冷感 「有口臭很掃興！」野炮女星自爆有性冷感
2017/06/03 17:40
足球天王C羅又要當爸？C媽打槍：絕不可能 足球天王C羅又要當爸？C媽打槍：絕不可能
2017/06/03 12:56
柴克艾弗隆脫口秀大展鋼管神技 讓阿湯哥都看呆了！ 柴克艾弗隆脫口秀大展鋼管神技 讓阿湯哥都看呆了！
2017/06/03 11:25
自殺樂團主唱屍檢結果出爐！體內證實有數種處方藥物 自殺樂團主唱屍檢結果出爐！體內證實有數種處方藥物
2017/06/03 09:35
（影音）小S發願裸體拚《吃吃》票房 蔡康永讚爆《台北物語》 （影音）小S發願裸體拚《吃吃》票房 蔡康永讚爆《台北物語》
2017/06/03 14:09
《吃吃的愛》穩賠 蔡康永：難不成我要去死嗎？ 《吃吃的愛》穩賠 蔡康永：難不成我要去死嗎？
2017/06/03 15:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.