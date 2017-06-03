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孫淑媚想轉型演女打仔 李㼈自嘲新戲變萌寵

2017/06/03 17:01

李㼈（左起）、孫淑媚、霍正奇、林健寰接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰日前為宣傳台視新8點檔《牡丹花開》，接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》專訪。談起首次擔任8點檔女主角，孫淑媚說：「比起和3位前輩對戲的壓力，我更擔心沒時間睡覺！」好在現在工作和睡眠時間分配的很平均，不過這番「前輩說」，讓李㼈連忙跳出來澄清：「我每一部戲都把它當作第一部，所以我是新人，謝謝！」

　

劇中孫淑媚飾演為了家計四處打零工，連代理駕駛工作都不放過，但她坦承自己的駕車技術不佳，更爆料：「弟弟總取笑我開車出去是交通黑暗期，一連考了3次筆試、3次路考才拿到駕照，路考通過那天，我還請所有監理所的人喝飲料！」林健寰因劇情需要常常乘坐孫淑媚駕車，他驚恐地說：「本來還擔心她踩不踩的到煞車，現在才覺得應該要擔心自己的生命安危才對。」

李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

孫淑媚向來都是走溫順苦情角色，但她坦承：「我一直想演很叛逆的角色，像是打仔或殺手。」結果立刻被3位男星吐槽：「打仔！妳先冷靜一下，不小心就飛走了！」而在劇中積極對孫淑媚求愛的李㼈則笑說：「戲中我要取悅她，又要接受她情緒發洩，我根本是寵物呀！」

　

霍正奇曾透露自己有意退出演藝圈，但後來又接演了《牡丹花開》，他特別在節目澄清：「真的想離開多陪媽媽，但離開的時候是絕對不會講，會默默離開。」節目中，孫淑媚想到在高雄的媽媽竟淚灑攝影棚，她哽咽的說：「因為拍了這部戲之後很少回家，希望媽媽不要替我擔心，負責為我驕傲就好！」節目於明（6/4）天上午10點「台視主頻」播出。

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