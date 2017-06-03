名模想找回婚姻悸動 回憶彼此的呼吸和喘息

林嘉綺受邀擔任岱宇台中國際馬拉松形象大使。（伊林娛樂提供）

〔記者洪素津／台北報導〕林嘉綺受邀擔任岱宇台中國際馬拉松形象大使，今出席路跑活動行前記者會，婚後以家庭為重心的她表示這次能參與路跑活動真的很開心，甚至有點激動，有計畫邀約老公一起跑馬拉松增進夫妻情感，另外談到親子生活，林嘉綺笑說「老大竟要求我再生一個！」

林嘉綺擔任台中國際馬拉松形象大使，今和台中市長林佳龍出席路跑活動行前記者會。（伊林娛樂提供）

林嘉綺婚後幸福美滿，這次擔綱路跑活動也想邀請老公共襄盛舉，回憶起和老公相戀過程，林嘉綺甜笑說「婚前常常和老公一起牽手跑步，牽手跑步真的很浪漫」，隨後感嘆「真的只有在婚前！」林嘉綺認為跑步真的可以促進夫妻間的感情，共同享受彼此的呼吸和喘息，真的很美好。

路跑活動記者會。（伊林娛樂提供）

提到親子關係，林嘉綺坦言照顧小孩真的很累人，不過也是最甜蜜的負擔，她更自曝「大女兒竟要求我再生一個！」某天4歲的大女兒向林嘉綺央求「媽媽，我想要一個弟弟」，林嘉綺反問「你已經有妹妹了，萬一我再生一個又是妹妹怎麼辦？」而小孩的童言童語引人發笑，竟回答「沒關係啊！小孩小小的好好玩」，讓林嘉綺翻白眼直呼「你自己生啦！」