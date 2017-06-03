（影音）李晨鄧超力證「摸過孕肚」 baby否認代孕

Angelababy（左圖右、右圖）懷孕前後身材差異不大，因此時常被懷疑是假懷孕。（合成圖，翻攝自黃曉明微博、資料照，香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星Angelababy和男星黃曉明結婚後生活幸福，今年1月更順利產下一子「小海綿」，不過因為baby產前產後身材都纖細得令人擔憂，且產後沒幾天就能夠陪婆婆逛花市，因此傳出她其實是假懷孕。對此，baby近日在節目中否認代孕一事，連隊友鄧超和李晨也力證自己摸過baby的孕肚！

鄧愷（上）調侃baby（下）這麼瘦是不是假懷孕。（合成圖，截取自YouTube）

在最新一集的《奔跑吧》中，Angelababy產後終於回歸，在跟隊員們一一擁抱後，鄭愷便故意調侃baby說生完孩子還是這麼瘦，她是不是生了一個假孩子。而baby也藉此澄清說「我不是代孕」，還搬出隊友鄧超和李晨說「他們都可以證明」。

鄧超（中）和李晨（右）力證baby（左）真的有懷孕。（截取自YouTube）

而李晨也馬上跳出來說話稱這個他可以做證，指baby懷孕時他們一起吃飯，那時的baby就還是依然那麼瘦，且他還摸了baby的肚子感受了一下。而鄧超也附和稱自己也摸過baby的孕肚，替baby澄清假懷孕一說。

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