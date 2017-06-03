（影音）豬哥亮曾入陳亞蘭夢 驚覺掌聲熱烈卻沒觀眾

寶麗來經紀公司喬遷之喜，陳亞蘭。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕豬哥亮上月15日病逝，陳亞蘭今天（6/3）透露豬哥亮過世的前一晚出現在她的夢中，沒想到醒來後已天人永隔。讓她覺得奇特的是，夢中的豬哥亮帶來一套從未表演過的內容，當結束後她聽到如雷的掌聲，卻驚覺台下沒有半個觀眾，「豬哥亮還下來跟我及謝金晶聊天，後來我才知道那一天謝金晶也和我一樣夢到他。」至於夢裡的內容是否與陳亞蘭相同，她則表示沒有特別去問她。

陳亞蘭過去曾與豬哥亮連續搭檔主持中視《萬秀豬王》、《華視天王豬哥秀》等節目，今天她與胡宇威、藍鈞天、李佳豫、王家梁、李宣榕、張毅敏及丁巧唯出席經紀公司喬遷。談到豬哥亮過世，陳亞蘭表示在他過世的前一晚夢到他在台上進行一段高難度表演，脖子還是掛他的招牌麥克風，夢中他身旁有3個主持人，但臉很模糊看不清楚。

寶麗來經紀公司喬遷之喜，藍鈞天（後排左起）、胡宇威、陳亞蘭、王家梁、丁巧唯（前排左起）、李佳豫、李宣榕、張毅敏。（記者胡舜翔攝）

陳亞蘭說：「後來夢中聽到手機的震動聲，醒來接到經紀人的電話，知道他已經過世了，當下腦袋真的是完全空白。」心疼豬哥亮過世前飽受病魔折磨，前不久她到豬哥亮靈堂弔唁，感慨地對他說：「你終於可以放下病痛，開開心心地在天上了。」