（影音）已婚男星一人也能放閃 是要逼死誰？

《咕咾小姐》是郭彥甫（左）今年首部戲劇作品。（CHOCO TV提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從主持跨界戲劇的海裕芬自爆：已婚的郭彥甫唇形超性感，讓她瞬間動心。不過郭彥甫卻忙著對老婆溫情喊話：「沒有妳，我就會變成大齡剩男。」

原來是CHOCO TV推出自製劇《咕咾小姐》，海裕芬在裡頭挑戰「大齡未婚」的角色，愛情路上跌跌撞撞，好不容易碰上個理想男人，卻發現對方竟然已婚。

海裕芬在新戲當中挑戰情路坎坷的大齡剩女。（CHOCO TV提供）

《咕咾小姐》取「孤老」諧音，海裕芬表示，這是她第一次和郭彥甫合作，不過兩人先前早就因採訪而熟識，所以拍攝期間沒有「磨合期」、「陌生期」這玩意兒。

海裕芬（左）承認郭彥甫的脣形很性感，讓她瞬間心動。（CHOCO TV提供）

郭彥甫看完劇本之後，覺得對此題材超有興趣，所以爽快一口答應接拍。他還不斷放閃，向老婆溫情喊話說：「如果沒有妳，我可能也會成為大齡剩男。」讓海裕芬大叫：「一人也能閃？是要讓人羨慕死嗎？」

這部戲除了海裕芬跟郭彥甫的糾結之外，林可彤跟同門師弟戴祖雄也有許多鮮肉配對戲碼。《咕咾小姐》第一波預告今推出，預計6/14起每週三、四在CHOCO TV播出。