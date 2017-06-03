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（影音）小S爽當「億萬女星」 再合作林志玲的條件是...

2017/06/03 15:59

〔記者許世穎／台北報導〕由蔡康永首度執導、「小S」徐熙娣演出的電影處女作《吃吃的愛》，全台票房突破4500萬，今中午在台北舉辦謝票巡迴第一站。該片在台告捷，不過中國票房目前僅約2500萬人民幣（約1.13億台幣），兩岸加起來票房仍有過億，小S也爽當「億萬票房女星」，蔡康永虧她：「她就是想要這個稱號而已！」

不過「康熙」在中國人氣雖高，卻未反映在中國票房上，連小S都表示自己跑宣傳時碰到熱情粉絲，會被要求合照，甚至有人會說很愛她，但她內心OS是「愛成這樣幹嘛不去看電影！」

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

小S此次和林志玲合作建立好交情，被問是否會想再次跟她一起拍戲，蔡康永當場接話：「妳演她媽媽？」立刻被小S白眼：「要也是她演媽媽吧！」不過她稱讚林志玲演技真的很厲害，再合作唯一條件就是「不管演哪部，先讓我還她一巴掌再說！」

《吃吃的愛》全台持續熱映中，兩人明天繼續前進台中及高雄戲院，當面向觀眾謝票。

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

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