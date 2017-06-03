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（影音）衛詩雅上網自學茅山術 黃秋生嚇壞喊不要不要

2017/06/03 15:37

〔記者盧家豪／台北報導〕電影《失眠》女主角港星衛詩雅來台宣傳，昨搭乘的班機因暴雨延誤，讓原本計畫「偷跑」去逛逛的她相當糾結，她說：「以前為了工作搭機延誤都會覺得太好了，可以趁機睡覺，這次就好擔心能否準時抵達。」

《失眠》衛詩雅記者會。（記者潘少棠攝）

衛詩雅說這是他第一次為工作來台，之前來旅行曾造訪不少地方，很喜歡西門町的楊桃汁，本來以為這次沒機會去，但下機後才發現原來去謝票的地方就是西門町，今天「下班」希望能去士林夜市、誠品書店逛逛。

衛詩雅也讚爆台灣觀眾，她在影院內看到有觀眾竟能邊看《失》片邊吃東西，膽子真的很大。衛詩雅為《失》總共已謝票超過50場，印象最深是曾被影迷問到「片中日軍演員被『閹』的橋段是否是真的？」衛詩雅幽默回應：「當然是真的，我們是專業演員啊。」

《失眠》衛詩雅記者會。（記者潘少棠攝）

衛詩雅在片中分飾兩角扮雙胞胎，會使用「茅山術」詛咒人，她特地找網路影片自學，還在家實際試作，嚇得同片的黃秋生直呼：「你不要亂試，真的下降頭了妳又不會解怎麼辦。」不過衛詩雅就說，其實茅山術「挺可愛的」，很多咒語是用來治病、幫人，害人的反而是少數。此外她也為角色需要研究了過去香港慰安婦的資料，也取經自己身邊的雙胞胎友人，做足功課。

談到黃秋生，衛詩雅笑說因為看過《伊波拉病毒》、《人肉叉燒包》等片，從小到大都很怕他，但黃秋生是樣子很兇，平常人很好又搞笑，有時還會到家裡吃飯，爸媽也都認識他。

《失眠》現正上映中。

《失眠》衛詩雅記者會。（記者潘少棠攝）

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