有洋蔥！《吃吃》工作人員追夢故事比小S還催淚

小s在電影中飾演勇敢追夢的「上官娣娣」。（翻攝自徐熙娣臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由蔡康永首度執導、「小S」徐熙娣主演的《吃吃的愛》，全台票房衝破4500萬票房，表現亮眼，電影中更是出現許多古裝、科幻、時裝和外太空等造型，黑人陳建州今也透露這部電影的髮型總監，也如同小S飾演的「上官娣娣」一樣，真實上演一段勇敢追夢的感人故事。

《吃吃的愛》的髮型總監Jinwgo，人生故事也有洋蔥。（擷取自YouTube）

陳建州今在臉書透露，在《吃吃的愛》負責所有角色造型的髮型總監「Jinwgo」，16歲時因捲入鬥毆案而遭警方通緝，不知道該如何面對家人與親友的他，便選擇逃離家鄉台南，到台北的髮廊打拼，從掃地和洗頭開始學起，經過5年的訓練和考試後，也終於成為了一名設計師，「他拿到設計師證書時，也把當年的通輯通知單放在一起，告訴了他的家人，這幾年他真的很努力想要證明自己！」

Jinwgo經過多年不斷的磨練，今年也擔任《吃吃的愛》的髮型總監，這段勵志故事也和電影中的「上官娣娣」相似，讓不少人看了都直呼「太感動了」。

《吃吃的愛》的場景、造型和美術都相當用心。（擷取自YouTube）