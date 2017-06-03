（影音）小S蔡康永狠罵陳漢典廢物 調戲金世佳「女友視角」

陳漢典獻出主持電影專訪的處女秀，難得與蔡康永小S再度同框。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳漢典為了電影《吃吃的愛》，獻出主持電影專訪的處女秀，他代表三立《完全娛樂》訪問導演蔡康永與演員「小S」徐熙娣、金世佳。難得看到昔日《康熙來了》的3人同框，不少粉絲期待高喊：「康熙又再度合體！」陳漢典事前保密到家，沒想到一出現就被蔡康永、小S狠虧：「你來幹嘛？你又不會主持。」讓本來就緊張到快腿軟的陳漢典哭笑不得。

現場陳漢典故意逆向操作訪問，大膽問蔡康永「小S哪場戲演最爛？」更搬出網友的麻辣留言，當小S看到網友寫「我只想看林志玲」時，二話不說拿起一旁的水就往陳漢典身上潑，讓訪問現場大失控。

陳漢典在專訪金世佳時故意調戲他，讓他險些招架不住。（三立提供）

自爆看完電影後大哭的陳漢典，也藉著專訪機會真情自白，表示片中小S要向全世界證明自己不是廢物，和自己的理念不謀而合，因此看完忍不住感動落淚，沒想到這番真情感言，又被小S開玩笑說：「可是大家還是覺得你是個廢物啊！」蔡康永更接著放招：「我看完你演的那一段，我也大哭耶！我怎麼會找你來演！」一來一往的爆笑對話，彷彿回到《康熙來了》中的熟悉感。

當訪問男主角金世佳，陳漢典更是玩性大開、頻頻出招，不但戴起小S招牌的貓耳朵髮箍，捕捉金世佳的「女友視角」，還遊走尺度邊緣不斷「調戲」，讓金世佳臉紅地頻頻擦汗。陳漢典遇上《吃吃的愛》的電影專訪精采內容，除了已在《完全娛樂》的YouTube上線，也將於6/4（日）晚間6點在三立都會台《完全娛樂》播出。