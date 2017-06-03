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同性戀男星喜獲龍鳳胎成新手爸 打赤膊竟遭兒「吸奶」

2017/06/03 15:51

已經公開出櫃、也在2年前與伴侶完婚的同性戀男星基倫理查森，在上月底透過代理孕母的方式，喜獲龍鳳胎。（翻攝自基倫理查森Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去在英國人氣肥皂劇《聖橡鎮少年》（Hollyoaks）中飾演「Ste Hay」一角而受到關注的31歲男星基倫理查森（Kieron Richardson），是一名已經公開出櫃的同性戀者，他與伴侶卡爾亥蘭德（Carl Hyland）也在2015年時正式完婚結為夫夫，2人也在上月22日，透過代理孕母的方式，喜迎一對龍鳳胎寶寶的誕生，升格當新手爸爸；而在2人學習當爹的這2周內，過得可以說是有些手忙腳亂，基倫理查森甚至爆料自己的乳頭莫名遭肚子餓的兒子「襲擊」，以為那邊有奶吃而意外被吸吮了一番，令他哭笑不得。

基倫理查森（右）於2015年與伴侶卡爾亥蘭德（左）正式完婚。（翻攝自鏡報）

基倫理查森早在3月份時，就曾發文宣告自己與丈夫即將迎接雙胞胎寶寶的誕生，而2人的代理孕母也於上月22日晚間，順利為他們產下一對健康的龍鳳胎，也在上月26日於推特PO出寶寶們的手環照片，公開了孩子們的姓名，先出生的男寶寶被命名為Chase、後出生的女寶寶則被命名為Phoebe，成了幸福的4口之家。根據《鏡報》報導，2名新手爸爸最近就分享了自己實際帶娃2周的心得，基倫理查森就稱兒子是個不斷會討食的孩子，更笑言：「有一天我在打著赤膊、沒穿上衣的狀態下，要去為他準備食物時，他就開始吸吮我的乳頭，我整個大喊：『不！Chase，這不是給你吃的』」，引發爆笑。

基倫理查森透過在推特上PO出寶寶們手環的照片，對外宣布他們的名字。（翻攝自基倫理查森推特）

基倫理查森也透露，自己現在與丈夫都會進行「團隊合作」，輪流在半夜爬起來餵食孩子們，雖然辛苦，但他仍表示：「當你在晚上餵孩子們的時候，他們會直直看著你的眼睛，這一刻你就會深深感受到親子間的連結。」由於對同性戀伴侶來說，擁有自己的小孩一直不是件簡單的事情，他過去受訪時就曾說：「我明白當異性戀想要有個孩子們的時候，有床、有子宮就可以辦到，但這對我們來說並非那麼容易做到」，因此現在好不容易有了自己的孩子們，他與伴侶2人也想給他們最好的一切，先前就在Instagram上PO出為寶寶們準備好的嬰兒床，以及要價1265英鎊（約台幣5萬元）的高檔雙人娃娃車，也稱自己已經在練習使用當中，在寶寶們還沒誕生之前，就已提前做好了一切準備。

基倫理查森在寶寶們出生前，就已經提前買好了要價台幣5萬的高檔雙人娃娃車。（翻攝自基倫理查森Instagram）基倫理查森與伴侶為寶寶們一手打造的育嬰室。（翻攝自基倫理查森Instagram）

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