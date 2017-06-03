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《吃吃的愛》穩賠 蔡康永：難不成我要去死嗎？

2017/06/03 15:52

蔡康永（右）和小S（左）今出席《吃吃的愛》台北簽票會。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由蔡康永執導、小S主演的電影《吃吃的愛》，在台上映後票房已累計4500萬台幣，更有望打破《大釣哥》的紀錄成為今年度的國片票房冠軍。不過，該片票房在中國卻意外受挫，上映才一周排片率竟爆跌等同下片，甚至還得賠錢。對此，導演蔡康永無奈表示：「也只能這樣啊，難不成我要去死嗎？」

《吃吃的愛》在中國票房不如預期。（凱擘提供）

根據《蘋果日報》報導，《吃吃的愛》在中國的排片率從原本的7％到後來僅剩3％，如今更已經落到榜外，最終僅獲2600萬人民幣（約台幣1.15億元）的成績。對此小S回應說在中國辦活動時許多人都說喜歡她，但最終這些喜歡都沒促使他們去買票，蔡康永則認為票房無法跟喜愛程度畫等號，且由於跟好萊塢大片競爭，《吃吃的愛》也有他自己的命運。

更慘得是，《吃吃的愛》成本約2.5億台幣，預計需要賣到5億才能回本，但如今中國票房慘烈，等於是穩賠錢，蔡康永對此除了強調還是會繼續努力，也只能無奈說：「賠的話也只能這樣啊，難不成我要去死嗎？」目前蔡S兩人只希望台灣票房能破億，若達成目標將戴《甘味人生》的面具開直播，小S也能夠成為名符其實的「億萬票房女星」。

《吃吃的愛》在台票房有望打破《大釣哥》的紀錄。（翻攝自《吃吃的愛》微博）

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