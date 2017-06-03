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（影音）小S發願裸體拼拚《吃吃》票房 蔡康永讚爆《台北物語》

2017/06/03 14:09

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蔡康永、小S新作《吃吃的愛》全台票房突破4千5百萬，今中午在台北京站威秀影城舉辦謝票巡迴第一站，吸引大批群眾圍觀。

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

被問到對目前票房成績是否滿意，小S表示：「個人非常滿意，甚至有點虛榮心跑出來，但還是希望可以更好更好。」蔡康永也笑問小S該不會有在「肖想」金馬獎，她則回：「入圍我完全沒想，我只在乎會不會成為億萬女星，不過加上中國票房已經破億了啦！」又笑說要現場媒體不要那麼嚴格，以後可以寫她是「億萬票房女星」。

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

蔡康永則認為，小S較有望角逐觀眾票選獎，小S說：「最佳主題曲也可以，總比什麼都沒有好吧！」小S又說，現在才知道衝票房這麼難，「這次要是能破億，要做什麼都可以」，更笑言：「不然我跟蔡康永在河裡裸體好了」。

蔡康永、小S，吃吃的愛有你真好全台巡迴感謝會。（記者王文麟攝）

面對好萊塢大片夾殺，蔡康永只希望票房能讓幕後工作人員都能滿意就好，「越多人看到，我會覺得越對得起大家。」此外，《吃》片上映也「強碰」近期熱話神片《台北物語》，蔡康永說：「台灣出現這樣的電影我其實很高興，週末夜晚能有一個讓大家同樂是很好的事情。」

今同場還有粉絲見面會，頭兩位粉絲頂著大雨，在今早七點多、影城還沒未開門之時就在商場外守候，還準備特製最佳女主角獎座要獻給小S。《吃吃的愛》現正上映中。

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