碧昂絲雙胎臨盆在即 「總統級待產陣仗」迎接寶寶到來

身懷雙胎的碧昂絲，現在隨時都可能卸貨生產。（翻攝自碧昂絲Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕35歲西洋樂壇天后碧昂絲，自今年2月初在IG秀出大肚孕照，宣布自己體內有「3顆心臟」、喜懷雙胞胎後，平時常會在社交平台上分享自己身穿各種華麗孕婦裝、化身「最潮孕婦」的照片，吸引眾人眼球；而她最近也已經到了卸貨倒數的階段，現在身懷六甲、重孕在身的她，由於懷的是多胎，寶寶們即有可能提前到來，因此碧昂絲與傑斯夫妻倆絲毫不敢輕忽，被爆已經提前準備好了「總統級待產陣仗」，迎接隨時可能到來的雙胞胎。

碧昂絲在這次懷孕過程中，會在IG上秀出自己身穿各種華麗孕婦裝的照片來與粉絲們分享。（翻攝自碧昂絲Instagram）

根據《Hollywood Life》報導，相關人士透露：「碧昂絲已經為了生產的大日子，做了萬全的準備，因為寶寶們現在隨時都可能降生」，並表示：「碧昂絲打包好了自己的待產包，也已經開始坐在家門前，就等羊水破後可以馬上去生產，醫生們早就嚴陣以待，而傑斯也已經準備好再次當爹了！」而除了醫生們跟老公都準備就緒之外，夫妻倆甚至安排了「總統級」規模的司機與保鑣團隊要護送她到醫院生產，「他們為了那重要的一刻，安排了3輛頂級豪華凱雷德SUV（Escalade SUV）跟一票貼身保鑣」，做好了萬全的待產準備。

為了迎接寶寶們的到來，碧昂絲（左）與傑斯（右）夫妻倆已經做好萬全準備。（翻攝自碧昂絲Instagram）

而在生產之前，讓孕婦維持好心情與狀態也是相當重要的，相關人士也稱傑斯現在在老婆的孕後期無時無刻照顧著她，讓她不用下地做任何事，也會在家為她準備好所有她愛吃的東西，透露：「他們已經完全準備好要迎接新生雙胞胎的到來了！」

碧昂絲（左）與傑斯（右）夫妻已經準備好要迎接雙胞胎寶寶們的到來。（翻攝自碧昂絲Instagram）