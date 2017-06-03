限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

靠翻唱紅到發專輯 J.Sheon：想告訴大家這是台灣人做的音樂！

2017/06/03 12:05

J.SHEON 從網路上做cover、推出自創歌曲，轉成為發片歌手。（《MILK潮流誌》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從網路發表音樂出身的歌手J.Sheon街巷，因為翻唱《See You Again》、《妖怪手錶》爆紅，而他也順勢在上月推出首張同名專輯，仍讓不少人好奇，這個人到底怎麼紅起來的？

儘管在網路上已經大出名，不過，推出個人專輯《街巷》的J.Sheon說：「這張專輯對我來說，就是『證明自己』！證明我不是只有cover、remix別人音樂的能力。」J.Sheon還說，他就是要讓大家知道，就算不是翻唱別人的歌，他照樣有辦法吸引聽眾。

喜歡多方嘗試的J.Sheon透露，自己的絕招就是「有自信」，他覺得有些人做音樂就是想當歌手、製作人，他自己則是多聽不同的音樂，表示：「我的國文在高中也不算好，但我現在認為自己最擅長的創作環節，作詞一定排得上前一二名。」

雖然J.Sheon說自己沒有特別想得到金曲獎或其他獎項，也不刻意重視銷售量，不過，他心裡還是有一種「爭取榮耀」的企圖心，希望自己的音樂可以端上國際舞台，能夠驕傲告訴別人：「這是台灣人做的音樂！」

J.Sheon喜歡多聽各種不同的音樂。（《MILK潮流誌》提供）

相關新聞

推薦新聞
陳美鳳鬆口認愛？「新歡」小她25歲 陳美鳳鬆口認愛？「新歡」小她25歲
2017/06/03 07:15
（獨家）韓瑜認了與孫協志分得難看 至今完全沒有聯絡 （獨家）韓瑜認了與孫協志分得難看 至今完全沒有聯絡
2017/06/03 07:41
C奶乳神美國「解放乳頭」 自比湯唯視情況露兩點 C奶乳神美國「解放乳頭」 自比湯唯視情況露兩點
2017/06/03 07:25
女星傳遭棒打鴛鴦害割腕 唱片公司老闆急喊冤 女星傳遭棒打鴛鴦害割腕 唱片公司老闆急喊冤
2017/06/03 07:27
22歲寫真偶像出家4個月爆婚訊 對象竟是教主的兒子 22歲寫真偶像出家4個月爆婚訊 對象竟是教主的兒子
2017/06/03 10:11
歐陽娜娜秀修長美腿 氣場力壓劉雯 歐陽娜娜秀修長美腿 氣場力壓劉雯
2017/06/03 07:30
王心凌重返告白地開唱 靠工作療情傷 辣秀腹肌 王心凌重返告白地開唱 靠工作療情傷 辣秀腹肌
2017/06/03 06:00
《超級盃奶爸》上映滿10年 巨石強森「女兒」變這樣 《超級盃奶爸》上映滿10年 巨石強森「女兒」變這樣
2017/06/03 07:34
接棒閃靈！阿美族美聲征戰富士搖滾音樂節 接棒閃靈！阿美族美聲征戰富士搖滾音樂節
2017/06/03 07:17
癌細胞擴散至下巴 美女主播自報病況：不想輸給這種痛.... 癌細胞擴散至下巴 美女主播自報病況：不想輸給這種痛....
2017/06/03 08:53
「見識人類對同類的殘忍」《神力女超人》北美首夜狂吸3.3億 「見識人類對同類的殘忍」《神力女超人》北美首夜狂吸3.3億
2017/06/03 08:27
哈利遭酸「你媽不愛你」 成熟回這句話讓伊能靜好感動 哈利遭酸「你媽不愛你」 成熟回這句話讓伊能靜好感動
2017/06/03 10:11
年收1萬靠遺產過活 資生堂千金曾憂鬱狂吞安眠藥 年收1萬靠遺產過活 資生堂千金曾憂鬱狂吞安眠藥
2017/06/03 11:15
《失眠》女星遭強暴虐心 事後仍讚對方「很照顧自己」 《失眠》女星遭強暴虐心 事後仍讚對方「很照顧自己」
2017/06/03 10:36
（影音）「未來老公」周杰倫娶妻生子 3歲女童聞訊崩潰大哭 （影音）「未來老公」周杰倫娶妻生子 3歲女童聞訊崩潰大哭
2017/06/03 10:50
自殺樂團主唱屍檢結果出爐！體內證實有數種處方藥物 自殺樂團主唱屍檢結果出爐！體內證實有數種處方藥物
2017/06/03 09:35
亞莉安娜重返曼徹斯！義演前先暖心特探視受傷小粉絲 亞莉安娜重返曼徹斯！義演前先暖心特探視受傷小粉絲
2017/06/03 08:28
王瞳新房變創業金 等艾成求婚 王瞳新房變創業金 等艾成求婚
2017/06/03 06:00
柴克艾弗隆脫口秀大展鋼管神技 讓阿湯哥都看呆了！ 柴克艾弗隆脫口秀大展鋼管神技 讓阿湯哥都看呆了！
2017/06/03 11:25
（送簽名板）SJ藝聲撩妹教脫單 允許「內遇」嚴禁「外遇」 （送簽名板）SJ藝聲撩妹教脫單 允許「內遇」嚴禁「外遇」
2017/06/03 11:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.