靠翻唱紅到發專輯 J.Sheon：想告訴大家這是台灣人做的音樂！

J.SHEON 從網路上做cover、推出自創歌曲，轉成為發片歌手。（《MILK潮流誌》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從網路發表音樂出身的歌手J.Sheon街巷，因為翻唱《See You Again》、《妖怪手錶》爆紅，而他也順勢在上月推出首張同名專輯，仍讓不少人好奇，這個人到底怎麼紅起來的？

儘管在網路上已經大出名，不過，推出個人專輯《街巷》的J.Sheon說：「這張專輯對我來說，就是『證明自己』！證明我不是只有cover、remix別人音樂的能力。」J.Sheon還說，他就是要讓大家知道，就算不是翻唱別人的歌，他照樣有辦法吸引聽眾。

喜歡多方嘗試的J.Sheon透露，自己的絕招就是「有自信」，他覺得有些人做音樂就是想當歌手、製作人，他自己則是多聽不同的音樂，表示：「我的國文在高中也不算好，但我現在認為自己最擅長的創作環節，作詞一定排得上前一二名。」

雖然J.Sheon說自己沒有特別想得到金曲獎或其他獎項，也不刻意重視銷售量，不過，他心裡還是有一種「爭取榮耀」的企圖心，希望自己的音樂可以端上國際舞台，能夠驕傲告訴別人：「這是台灣人做的音樂！」

J.Sheon喜歡多聽各種不同的音樂。（《MILK潮流誌》提供）