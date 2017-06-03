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《神力女超人》叫好叫座 克里斯潘恩調笑漫威《復聯3》

2017/06/03 13:12

克里斯潘恩在《神力女超人》中，飾演英勇飛官史蒂夫崔佛。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC新片電影《神力女超人》端午連假搶先在台上映後，短短3天內，全台累計票房就衝破6800萬台幣，北美部分也於當地時間周四晚間上映，光單日就開出1100萬美金（約台幣3.3億元）票房佳績，聲勢驚人，更一反先前DC漫改超級英雄片的逆勢，在知名影評網《爛番茄》上獲得94%高新鮮度認可，完全叫好又叫座。由於《神力女超人》的成功，也為年底要推出的DC超級英雄集結大片《正義聯盟》注入一支強心針；而在該片獲得熱烈迴響後，男主角克里斯潘恩在受訪時竟然調笑了與DC是死對頭的漫威復仇者聯盟3：無限之戰》，頗有較勁意味。

克里斯潘恩（左）與蓋兒加朵（右）在《神力女超人》中擦出的火花讓觀眾十分著迷。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

克里斯潘恩在接受《Screen Slam》訪問時，就將《神力女超人》一片拿來與其他漫改超級英雄片做比較，這當中當然也就包含了對家漫威將於明年推出的重磅大片《復聯3》，說道：「我跟你（記者）一樣，同意在這個世代要做出新的事物，真的很困難，通常人們（在電影中）只會看到一群人穿著特殊制服互相殺來殺去、轟炸各個城市，像是我知道有東西叫做『無限之戰』（指《復聯3》），就好像，我真的不是很懂，無限戰爭？我們還需要更多戰爭下去嗎？」可以明顯看出身處DC陣營的他十分「護主」，力挺自家電影。

克里斯潘恩（中）在受訪時調笑漫威《復聯3》，十分護主。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

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