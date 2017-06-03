《吃吃的愛》今衝破5000萬 「康熙」合體謝票
2017/06/03 11:12
蔡康永（右）和小S今明兩天將為《吃吃的愛》展開北中南謝票。（資料照，記者潘少棠攝）
〔記者許世穎／台北報導〕由蔡康永首度執導、「小S」徐熙娣演出的電影處女作《吃吃的愛》，繼端午連假開出全台3500萬票房、打破2017年國片開票紀錄後，票房持續看漲，截至1日止，全台累積票房已達4300萬。由於該片票房都相當穩定，每天至少都有400至500萬，今天（3日）可望一舉突破5000萬。
導演蔡康永和女主角小S也將於今天中午也將現身台北影城「謝票」，小S在臉書轉發訊息表示：「誠摯的希望可以看到所有的人~」蔡康永則說：「S和我，週六在台北的戲院、週日在台中及高雄的戲院，當面向你致謝啦！謝謝你！」
而昨天蘇打綠主唱吳青峰也在臉書PO文推薦，讓蔡康永在臉書轉貼直說：「你開心，我才放心」。吳青峰寫道，很感謝《小時候》這首歌在片中被如此善待，「裡頭姊妹離合的過程，某些程度讓我想起在寫《小時候》時，歌曲裡真實的那對父子，眼淚也不聽話了。我很感謝這首歌有再一次被詮釋，被昇華，有感動更多人的機會。」
吳青峰在臉書大讚《吃吃的愛》昇華了他的創作。（翻攝吳青峰臉書）
吳青峰表示，後面彷彿被導演蔡康永帶領乘著宮崎駿的翅膀來到2046，「難辨蝴蝶難辨人，亦在做夢亦成夢」，更透露自己在電影裡還有貢獻另外一首詞，要大家看電影的時候找尋一下，「常常寫歌的時候，放進歌裡的愛，就是將我的結結巴巴磕磕絆絆，用努力不懈的傻勁羅網起來，那就是我所能『吃吃』的愛。當心頭肉被好好對待的時候，那種感動是加乘的。謝謝這部電影。」《吃吃的愛》全台熱映中。
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