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哈利遭酸「你媽不愛你」 成熟回這句話讓伊能靜好感動

2017/06/03 10:11

伊能靜與前夫哈林的兒子哈利，今年已經15歲。（翻攝自微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕48歲的伊能靜與15歲兒子哈利感情融洽，伊能靜昨晚透露當哈利年僅6歲時，曾被人指著說：「你媽不愛你」，沒想到哈利回：「我相信我看到的，不相信我聽到的」，成熟的回應讓伊能靜很感動。

伊能靜最近帶女兒上親子實境節目，讓她頗有感觸，尤其看到同節目中，有女藝人遭罵不是好媽媽，她更有感而發說：「我笑了，14年來我一直被說不是好媽媽，轉眼哈利15歲，那些聲音已經失去意義。」

她接著表示，任何人都沒有資格代替兒女決定妳是不是好媽媽，「妳給過的，他們未來會給你答案。」就像當年哈利的成熟發言，「他那麼小，都有智慧知道，不要隨便用表象去下定義，要像撥開洋蔥，一層層才能懂的。」

伊能靜與兒子感情融洽。（翻攝自微博）

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