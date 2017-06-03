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先上車後補票！偶像男團成員秘婚3年 今補辦結婚式

2017/06/03 10:16

「U-KISS」成員Eli（左）將在今天與秘婚3年的妻子（右）補辦結婚儀式。（翻攝自STARNEWS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男團「U-KISS」的26歲成員Eli，在2015年12月時，突然在自己的Instagram上PO出與妻子牽著手並戴著婚戒的照片，向大家坦承自己其實早在2014年6月就已秘婚，與大自己11歲的模特兒妻子也已經「做人成功」，即將升格當父母，震驚眾人。而Eli的妻子也於去年6月順利產下韓文名是金民秀、英文名是Michael的寶貝兒子，成為奶爸的Eli現在已經成了「炫娃魔人」，不時會在IG上PO出愛子萌照，最近更出演KBS節目《做家務的男人》，將真實的婚姻生活展示在大家面前而受到關注；現在，在秘婚3年後，他決定要給妻子一個正式的結婚典禮，今天（3日）補辦了結婚式，也公開了2人幸福滿滿的婚紗照。

Eli（右）不僅已經結婚3年，還與妻子共同育有將近1歲大的寶貝兒子金民秀。（翻攝自Eli Instagram）

由於Eli當初只與妻子採登記的方式結為夫妻，當時為了隱藏秘婚事實，至今仍沒有舉辦風光的公開結婚典禮，而現在外界早已知曉接受他的婚姻狀況，兒子也已經要滿1歲，因此他便打算要送給妻子一個正式的結婚典禮，將於今天下午在首爾瑞草區的「The Riverside Hotel」補辦結婚式，而他在凌晨時也於IG上PO出一張牽著妻子手的照片，並寫道：「雖然現在已經是夫妻，還有了民秀，但是我（對婚禮）還是超級緊張的啊^^; 謝謝妳願意跟我結婚！一切辛苦就到此為止吧，以後只會有一起笑著的日子！老婆我愛妳！#老婆我愛妳 #終於有自己的婚禮了 #婚禮 #愛 #永遠 #緊張 #希望大家都度過美好的時光 #嘿嘿」對於終於能舉辦結婚儀式，感到相當幸福卻也仍緊張不已。

Eli與妻子的婚紗照看起來幸福滿滿。（翻攝自STARNEWS）Eli對於補辦婚禮一事，仍感到相當緊張。（翻攝自Eli Instagram）

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