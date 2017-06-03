年收1萬靠遺產過活 資生堂千金曾憂鬱狂吞安眠藥

李宓出道時星途並不順遂，曾有年年收僅賺1萬多元。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李宓外型豔麗、身材火辣，父親李國成是台灣資生堂前董座，她因外表酷似隋棠有「小隋棠」之稱，近來她主演的電影《台北物語》因過爛反而越罵越賣座，意外吸睛，目前票房已突破百萬元。日前她受訪坦言，過去年收入僅1萬多元，且拍攝該片時她飽受情緒憂鬱所苦，曾一口氣吞了2、30顆安眠藥，幸好最後並無大礙。

《蘋果日報》報導，李宓2010年以4人女子團體「GIA」出道，頂著「資生堂千金」、台大戲劇系光環受到關注，不過剛出道的她星途不順，曾有好一陣子僅靠著微薄的通告費為生，經公司抽成、團員平分，上一次通告只能賺67.5元，年收入才1萬多元，那年讓她只能靠遺產過活。

李宓（左）主演的國片《台北物語》，被越罵越紅。（翻攝自BLOGSPOT）

她也透露在拍《台北》時，正好家中發生狀況，又剛好失戀，為此病倒住院，壞事接踵而來，經診斷後確診為情緒憂鬱，獨自外宿的她，當時一度想不開「不想醒來」，連吞了2、30顆安眠藥，她說：「也沒有怎麼樣，只是睡很久，隔天被經紀人打電話叫醒，提醒我記得去試鏡。」雖然身體無礙，但她卻在試鏡現場大吐，「大家可能覺得我宿醉還是怎麼了，所以沒錄取。」提及未來發展，她表示不想被定型為通告藝人，正努力邁向戲劇、唱片發展，希望有朝一日能為演藝事業增添好成績。

李宓身材火辣，在《台北物語》中飾演爆乳情婦。（翻攝自臉書）

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