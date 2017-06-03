C奶乳神美國「解放乳頭」 自比湯唯視情況露兩點

歐陽巧瑩在美國響應「乳頭解放運動」，真空大露半球。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕24歲香港「C奶乳神」歐陽巧瑩，近日在美國度假，為響應「乳頭解放運動」，在IG放上真空上陣美照，秀出性感半球。她昨接受港媒電訪時表示，如此大尺度是「美國限定」，回到香港不會如此解放，更說願意視劇情需要而露兩點，「亞洲都有好多女星試過，例如湯唯、裴斗娜」。

歐陽巧瑩接受港媒電訪時表示，這次「真空上陣」其實想了很久，「好多外國人到香港也不戴胸罩，但大多數香港人不會這樣做」。更直言現在已經2017年，「不需要再被這樣東西（胸罩）箍住自己，好多女生回到家中都會立刻脫掉，覺得這樣才舒服，才是做自己」。但也表示香港始終在這方面還很保守，不會出門不戴胸罩，「但作為一個在亞洲的國際城市、各方面都好潮的地方，在這方面是很應該進步一下」。

歐陽巧瑩在「解放」前，吊帶褲裡有穿衣服。（翻攝自IG）

提到是否可以為了工作需要露點，她表示亞洲很多女星都試過：「例如湯唯、裴斗娜，但不會為露而露，還是要看劇情需要才會這樣」。至於露三點，她表示無法接受，「內褲好重要的！」更說因為衛生問題，也不會不穿內褲上街。