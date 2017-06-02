台大初戀系校花「秀智」告白 竟變成變態驚悚片

若玄激似南韓國民初戀秀智而在校內擁有超高人氣。（校盟影業提供）

〔記者洪素津／台北報導〕楊子儀日前主持《校花點點名》尋找被票選為台大校園美女冠軍的醫學系高材生吳若玄，白皙的皮膚配上一雙超長美腿，若玄因為激似南韓國民初戀秀智而在校內擁有超高人氣。

若玄激似南韓國民初戀秀智而在校內擁有超高人氣。（校盟影業提供）

若玄在醫院當見習醫師，一披上白袍就讓楊子儀直呼受不了：「這根本是制服誘惑，大加分。」現場更示範哈姆立克及CPR，堪稱是史上最溫柔的教學。若玄平時不愛運動，但卻是個不折不扣的大吃貨，一個下午可以吃掉10塊蛋糕，包包裡更是充滿各式各樣的糖果餅乾，深怕被餓到，更被楊子儀笑說：「是剛拜拜完嗎？」

若玄激似南韓國民初戀秀智而在校內擁有超高人氣。（校盟影業提供）

曾有男生在路上對若玄一見鍾情，不只到處打聽消息，更到她常出現的地方等，讓若玄相當感動，而個性善良、細心、會做家事且會照顧人的男生，最容易吸引她的目光，最後若玄用醫學系的方式做愛的告白，想不到竟然甜蜜中帶點驚悚，「從今以後你的心、你的肝、你的胃，你的從頭到腳、從裡到外，通通歸我管。」