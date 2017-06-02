回憶大學純戀時 方志友耍手段追愛

方志友勇敢追愛，運用許多「手法」製造和張書豪接觸機會。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS《酸甜之味》呈現了方志友、張書豪在大學時期相識、曖昧的片段，兩人扮相相當有趣，張書豪的大花襯衫加上小捲頭，方志友的皮衣辣妹裝加上高角度斜馬尾，復古又誇張的打扮，讓兩人一看到對方就笑個不停，直笑對方「好俗」。

方志友與張書豪還在池塘邊上演第一次的親密接觸。（TVBS提供）

劇中大學時期的方志友勇敢追愛，運用許多「手法」製造兩人接觸機會，像是故意坐在張書豪後面的座位捉弄他，刻意製造不期而遇，甚至是小小使壞來達到目的，現實中的方志友則是走直接路線，方志友說：「我本身沒有什麼手段，會直接跟對方說喜歡，表明心意。」

方志友騎機車載張書豪。（TVBS提供）

另外方志友與張書豪還在池塘邊上演第一次的親密接觸，假意在打撈東西的張書豪要方志友拉住他，「意外」製造了第一次的牽手，看似甜蜜，但方志友卻好幾次差點失手，讓張書豪嚇得直冒冷汗說：「這要是掉下去我應該會冷死吧！」

《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。

LINE TV每週日凌晨12點；KKTV、LiTV 、CHOCO TV每週日中午12點。