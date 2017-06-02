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（影音）妻夫木聰熱愛當同志 預約大銀幕斷背情

2017/06/02 20:49

《愚行錄》記者會，妻夫木聰。（記者胡舜翔攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕妻夫木聰今3度登台宣傳新片《愚行錄》，相隔1年半再登台，他也從黃金單身漢，晉升成為幸福人夫。今他出席該片記者會，除了自爆穿開運內褲登台、想演爸爸外，更透露未來想繼續挑戰同志角色，「希望能讓日本觀眾多了解同志情」，尺度不設限。

《愚行錄》記者會，妻夫木聰。（記者胡舜翔攝）

出道20年的他，近幾年大多選擇演出陰沉角色，包括《惡魔蛙男》中的變態殺人狂、《怒》的男同志、《愚行錄》中與妹妹擁有不可告人祕密的記者，今他笑稱沉重角色演多了，近來也想多嘗試一些比較開朗的劇本。片中他與女星滿島光合作演兄妹，多次同台的2人，光看對方神情就能對戲，默契十足。然而，今妻夫木爆料片場花絮，笑稱在片場他不太看劇本，偶爾NG的時候，就會被滿島光吐槽：「你都沒看劇本吼」，今他也半開玩笑隔空回嘴：「小光偶爾也會NG，我想她平常可能也不太看劇本」，展現調皮一面。

《愚行錄》記者會，妻夫木聰。（記者胡舜翔攝）

此外，他去年憑著電影《怒》中的同志角色，成功奪下日本奧斯卡最佳男配角獎，然而他的戲份僅是片中眾多故事其中之一，也讓他直呼不過癮。曾看過《斷背山》的他，大讚該片在他心中是個徹底的純愛片，「我覺得愛不應該拘泥於形式」，並發下豪語表示，有機會希望再詮釋整部描述同志愛的電影，至於尺度問題，他露出燦爛笑容，直呼：「不設限」。《愚行錄》本月9日在台上映。

《愚行錄》記者會，妻夫木聰。（記者胡舜翔攝）

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