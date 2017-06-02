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（獨家）驚！好萊塢也愛「台北物語」 全場起立鼓掌不歇

2017/06/02 19:54

《台北物語》。（翻攝自黃英雄臉書）

〔記者賀靜賢／台北報導〕《台北物語》在「一片爛」聲中衝出票房，從電影圈異象將晉升為社會話題；但其實與該片相同的例子也在美國發生，2003年美國一部《The Room》被列大爛片，還被影評譏為「爛片史上的大國民」，但沒想到卻引起影人興趣，男星詹姆斯法蘭柯以此片拍攝過程為劇情，執導了一部仿紀錄片的劇情片《The Disaster Artist 》，重現當年這部片如何拍成，將於年底在美國上映，包括莎朗史東、柴克艾弗隆和詹姆斯法蘭柯本人，都有參與演出，大牌如雲。

《The Disaster Artist 》。（翻攝自imdb）

據片商高層臉書，《The Room》當時兩家戲院、上片一週，進帳1800美元下檔。「有影評說這是『爛片史上的大國民』。後來這戲在很多國家辦午夜特別場，轟動萬教。」、「2017年詹姆斯法蘭柯以這部片拍攝過程為藍本，自導自演拍了部『The Disaster Artist』，一堆大明星來客串，很多隱藏版主角現身，前陣子在SXSW影展以未完成版本試映一場，全場起立鼓掌久久不歇。」

據悉美商也在考慮是否在台灣上映。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）

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