妻夫木聰登台笑喊想當爸 自曝穿「這款」內褲開運

《愚行錄》記者會，妻夫木聰。（記者胡舜翔攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕妻夫木聰今3度登台，宣傳新片《愚行錄》，去年8月他脫離單身，閃娶女星舞子，今是他成為人夫後首度來台。記者會上，他雖避談新婚生活，但言談中顯露出想當爸的心願，「最近我的朋友們都陸續當爸了，像是張震，他的女兒真的好可愛，如果要演爸爸，我也要演女孩的爸爸」，更自爆今天開運內褲的圖樣，引來現場一陣驚呼。

張震日前在日本宣傳《牯嶺街少年殺人事件》修復版，送好友妻夫木聰鯊魚海灘褲當禮物。（翻攝自日網）

今他一出場就大秀國語，「大家好，我是妻夫木聰」，並大讚在場媒體看起來相當友善又親切。他在日宣傳該片時，自爆當天穿開運內褲宣傳，今也不例外，笑稱之前張震去日本宣傳《牯嶺街少年殺人事件》修復版，他幫好友站台，張震回送一條「大白鯊海灘褲」給他，今他為了來台宣傳，特地穿了同款鯊魚圖樣登台，小秘密一曝光，立刻炒熱現場氣氛。

《愚行錄》記者會，妻夫木聰。（記者胡舜翔攝）

片中，他飾演周刊記者，與女星滿島光飾演神秘兄妹，擁有不可告人的祕密，今他表示為了飾演記者，有去日本報社實習，還有貼身採訪雜誌主跑刑事的記者，為了角色做足功課。今他也笑讚台灣媒體看起來相當友善、陽光，笑稱片中他飾演的記者太過陰暗，「如果他來台灣跑新聞可能就不一樣了」。該片6月9日在台上映。