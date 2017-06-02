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暴雨攪局 陳昭榮變娘炮玩自拍

2017/06/02 19:49

拍戲因雨延誤，演員消磨時間自拍。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王瞳和艾成一圓開店夢，今在西門町舉辦《艾叻沙創始店》開幕記者會，許多圈內好友冒著大雨前來捧場，其中蘇晏霈本來要跟方馨、樓心潼合體不料卻因雨耽擱，無法到場慶賀，到不了現場的還有陳昭榮、廖家儀跟倪齊民，這四人本來要到王瞳店裡吃午餐，不料卻被爆雨干擾，只能在地下室吃便當。

拍戲因雨延誤，改為地下停車場拍攝。（民視提供）

今天蘇晏霈、陳昭榮、廖家儀跟倪齊民除了拍戲之餘，也另外規劃將到王瞳店鋪捧場，不料這場大雨完全打亂拍戲跟捧場的節奏，蘇晏霈笑說：「開車的時候，一直被旁邊開快車的水花濺的有三秒鐘覺得在瀑布裡開車，太可怕了！」

演員們本來要到王瞳店裡吃午餐，不料卻被爆雨干擾，只能在地下室吃便當。（民視提供）

拍戲工作方面則完全影響了外景拍攝進度，原本規劃在河濱公園出外景，因大雨改往汐止拍攝，結果汐止的雨更大，水整個淹過車輪胎，導致整個劇組從早上八點出門，直到12點才能開拍，在等待拍攝期間蘇晏霈、廖家儀也玩起自拍，陳昭榮便po臉書「一早下大雨，外景移到地下停車場，車上女同學自拍，當場就變娘泡了，還我男子漢清白。」演員間趁大雨互相打鬧，也趁機休息一番。

陳昭榮便po臉書玩自拍。（翻攝自陳昭榮臉書）

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