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（專訪）台北物語傳拍續集？Tony曾演《閨蜜》對戲陳意涵

2017/06/02 18:53

邱志宇（左）演出導演黃英雄（右）《台北物語》知名度激增。（邱志宇提供）

〔記者盧家豪／專訪〕「爛到笑」神片《台北物語》開創台灣「cult」片新紀元，劇組、演員人氣炸裂引發討論，在片中飾演「Tony」的邱志宇本以為片子會默默下檔，沒想到卻逆勢爆紅，他說「其實很怕從此沒人找他演戲，不過現在已經轉念。」觀眾喜歡最重要。

邱志宇坦言剛開始相當排斥「被嘲笑式」的爆紅，後來仔細想想，拍攝過程所有演員其實都是全力以赴，礙於資源匱乏成品才差強人意，聽聞先前有粉絲刻意從高雄北上「三刷」，讓他十分感動，「很高興自己的努力被肯定。」但邱志宇也透露「事實上不是每位演員能坦然接受，也有人很在意被說『爛』」，而迄今神隱。

該片早在3年前就完成拍攝，直到月前首映會時身旁友人都勸邱志宇別去，怕他葬送演員生涯，但他非但不諱言喜歡Tony這個角色，也認為必須對角色負責，於是出席。首映當天氣氛果然相當嚴肅，而就當他以為電影該就這樣默默下檔之際，有人傳來上映中影廳內的實況，他形容「裡面好像甚麼邪教儀式，有點嚇到。」明天他將首次和影迷同場，「真的很好奇，也很期待和影迷一起看片。」

《台北物語》拍攝期間劇組相處和樂，邱志宇讚全演員無不全力以赴。（邱志宇提供）

邱志宇出道10年，拍過不少廣告、微電影及《22K夢想高飛》、《唯一繼承者》等劇，還曾客串《閨蜜》與陳意涵對戲，他大方自嘲「但只有一幕啦，不會有人記得」。

據悉導演黃英雄近期正籌拍新片，記者直覺推測《台北物語》續集有望？但邱志宇否定說法，表示導演應該是在籌備其他作品，「而且《台北物語》應該無法輕易複製吧。」影迷恐怕要失望了。《台北物語》現正上映中。

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