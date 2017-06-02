《神力女超人》3天吸金6794萬 全球首周上看52億

《神力女超人》持續在台熱賣。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由蓋兒加朵主演的《神力女超人》，在台上映4天，表現依舊亮眼，全台昨日仍開出1401萬的好成績，全台累積票房已達6794萬台幣。由於台灣搶先全球上映，預計今天起全球將有更多國家加入上映行列，外媒體預測全球首周上映可能會囊括1.75億美金（52.72億台幣）以上的票房。

該片為「DC擴充宇宙」電影的系列作之一，卻大膽地跳脫觀眾熟知的故事設定，將女主角「黛安娜」出現在人類世界的時空背景往前提到「第一次世界大戰」，導演派蒂珍金斯表示：「在經過多方的分析與審慎的評估後，我們發現第一次世界大戰的混戰能夠提供一個讓這位亞馬遜公主站上世界的舞台。」

《神力女超人》敘述戴安娜在成為「神力女超人」之前，是一名從小被訓練為英勇戰士的亞馬遜公主，自幼生長在與世隔絕的天堂小島。直到一名墜機在天堂島附近海域的飛行軍官告訴她，外面的世界正經歷全球性的大規模武力衝突，讓深信自己有能力阻止戰爭的戴安娜毅然離開家園，在大戰中，她將發現自己真正的力量，和與生俱來的天命。電影全台熱映中。