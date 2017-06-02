（影音圖多）好想跳下去！澳洲混血女星泳池風光性感誘人

寇特妮伊頓主演卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列影片。（Cartier提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕澳洲新生代混血女星寇特妮伊頓（Courtney Eaton）在美國名導蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導系主演卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹系列影片。蘇菲亞柯波拉說，我非常喜歡Panthère de Cartier美洲豹腕錶，所以很樂於透過鏡頭，演繹作品的時尚華貴魅力。Panthère美洲豹腕錶可說是獨一無二，因為其日夜皆宜，是一件為女士賦予華麗點綴的珠寶傑作。

寇特妮伊頓主演卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列影片。（Cartier提供）

鏡頭下，寇特妮伊頓（Courtney Eaton）佩戴卡地亞Panthère de Cartier腕錶詮釋女性獨一無二的迷人魅力；無論在夏日暖陽的比佛利大道、在復古跑車上，或是在派對上盡情揮灑，皆顯美洲豹女人性感誘人的吸引力。

寇特妮伊頓主演卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列影片。（Cartier提供）

蘇菲亞柯波表示，我們在洛杉磯拍攝了數天，並在各個知名地點取景，包括市中心的聯合車站、Georgio’s夜總會、一家好萊塢酒店和「Fox R esidence」。我們成功塑造出卡地亞美洲豹特色的華麗氣息。

寇特妮伊頓主演卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列影片。（Cartier提供） 寇特妮伊頓主演卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列影片。（Cartier提供）

影片連結：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）