李奧納多憂全球暖化 中國女星留「多分享自拍」

迪麗熱巴追星李奧納多，卻爆出爭議。（翻攝自李奧納多臉書、迪麗熱巴微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星迪麗熱巴長相艷麗，身為維吾爾族的她擁有深邃五官，日前成為中國人氣實境節目《奔跑吧》的主持群，在節目中直率不做作的表現令她人氣飆漲，但卻被發現她在好萊塢男星李奧納多的IG中以中文留言，與文章毫無關聯的發言遭網友撻伐。

迪麗熱巴在李奧納多的PO文底下留言。（翻攝自微博）

李奧納多多年來致力於環保，今日美國總統川普宣布退出《巴黎協定》，李奧納多也強力譴責，而日前李奧納多在IG發出一張北極冰山融化的照片，呼籲各界關注全球暖化對北極冰層融化的影響，但卻驚見中國女星迪麗熱巴在底下以中文留言「您好！請多分享您自拍！一個中國粉絲的心聲！謝謝」，令其他網友怒批「不要丟中國粉絲的臉」。

迪麗熱巴因在《奔跑吧》中優秀的表現而大受歡迎。（翻攝自迪麗熱巴微博）

而迪麗熱巴的公司「嘉行傳媒」還將她的留言PO出，說是「一個死忠粉的日常」，引起網友兩面論戰，有人認為迪麗熱巴根本是在炒作，表示如果真的是李奧納多的粉絲，怎麼會不知道他本來就很少PO自拍照，但也有粉絲力挺偶像，覺得這點小事被過於放大了，並說「人紅了連喝口水都會被黑」。