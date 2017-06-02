限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

李奧納多憂全球暖化 中國女星留「多分享自拍」

2017/06/02 18:44

迪麗熱巴追星李奧納多，卻爆出爭議。（翻攝自李奧納多臉書、迪麗熱巴微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星迪麗熱巴長相艷麗，身為維吾爾族的她擁有深邃五官，日前成為中國人氣實境節目《奔跑吧》的主持群，在節目中直率不做作的表現令她人氣飆漲，但卻被發現她在好萊塢男星李奧納多的IG中以中文留言，與文章毫無關聯的發言遭網友撻伐。

迪麗熱巴在李奧納多的PO文底下留言。（翻攝自微博）

李奧納多多年來致力於環保，今日美國總統川普宣布退出《巴黎協定》，李奧納多也強力譴責，而日前李奧納多在IG發出一張北極冰山融化的照片，呼籲各界關注全球暖化對北極冰層融化的影響，但卻驚見中國女星迪麗熱巴在底下以中文留言「您好！請多分享您自拍！一個中國粉絲的心聲！謝謝」，令其他網友怒批「不要丟中國粉絲的臉」。

迪麗熱巴因在《奔跑吧》中優秀的表現而大受歡迎。（翻攝自迪麗熱巴微博）

而迪麗熱巴的公司「嘉行傳媒」還將她的留言PO出，說是「一個死忠粉的日常」，引起網友兩面論戰，有人認為迪麗熱巴根本是在炒作，表示如果真的是李奧納多的粉絲，怎麼會不知道他本來就很少PO自拍照，但也有粉絲力挺偶像，覺得這點小事被過於放大了，並說「人紅了連喝口水都會被黑」。

相關新聞

推薦新聞
（獨家）豬哥亮生前緋聞女友 摸黑進靈堂跪泣 （獨家）豬哥亮生前緋聞女友 摸黑進靈堂跪泣
2017/06/02 17:23
軟飯腥夫搞大傭人肚 女星遭家暴為兒肉身擋刀 軟飯腥夫搞大傭人肚 女星遭家暴為兒肉身擋刀
2017/06/02 11:13
NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！ NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！
2017/06/02 12:43
女星未婚生女被轟濫交 富男友硬起來護愛 女星未婚生女被轟濫交 富男友硬起來護愛
2017/06/02 14:38
仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三 仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三
2017/06/02 10:55
（影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道 （影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道
2017/06/02 13:53
陳星心疼妻受傷？ 許常德嗆「想扮演無辜的狼」 陳星心疼妻受傷？ 許常德嗆「想扮演無辜的狼」
2017/06/02 12:42
（影音）舒淇定「婚」作曝光！老公馮德倫鏡頭超有愛 （影音）舒淇定「婚」作曝光！老公馮德倫鏡頭超有愛
2017/06/02 11:44
江宏傑寵妻無極限 福原愛大呼「我要做好老婆」 江宏傑寵妻無極限 福原愛大呼「我要做好老婆」
2017/06/02 17:07
T.O.P呼麻扯出毒女友 韓媒再爆隊友也涉染毒遭調查 T.O.P呼麻扯出毒女友 韓媒再爆隊友也涉染毒遭調查
2017/06/02 17:12
小布義氣當代理老爸！帶自殺亡友小孩樂遊環球影城 小布義氣當代理老爸！帶自殺亡友小孩樂遊環球影城
2017/06/02 12:01
阿聯酋航空歧視打壓台灣 鄭弘儀呼籲拒搭 阿聯酋航空歧視打壓台灣 鄭弘儀呼籲拒搭
2017/06/02 12:30
大叔演員爆「難怪片酬高」 金秀賢拍戲做這件事 大叔演員爆「難怪片酬高」 金秀賢拍戲做這件事
2017/06/02 13:27
《神力女超人》絕美畫面怎麼來？捨數位靠這個拍成的！ 《神力女超人》絕美畫面怎麼來？捨數位靠這個拍成的！
2017/06/02 14:27
田馥甄當吃貨 拒曝行蹤「會影響我排隊」 田馥甄當吃貨 拒曝行蹤「會影響我排隊」
2017/06/02 12:10
王心恬辣拍美照 網友怒：把帽子拿下來 王心恬辣拍美照 網友怒：把帽子拿下來
2017/06/02 16:07
暴雨高跟鞋斷根 女星險光腳參加活動 暴雨高跟鞋斷根 女星險光腳參加活動
2017/06/02 17:38
台女星演活色情按摩妹 傳神口音被當馬來人 台女星演活色情按摩妹 傳神口音被當馬來人
2017/06/02 14:11
曾莞婷回歸《甘味》！暫別8個月再尬「朱火爐」 曾莞婷回歸《甘味》！暫別8個月再尬「朱火爐」
2017/06/02 14:16
5年戀終獲認可 王瞳媽首公開讚艾成 5年戀終獲認可 王瞳媽首公開讚艾成
2017/06/02 19:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.