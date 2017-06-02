艾瑪史東辣腿秘密被洩? IG有圖為證

艾瑪史東（左）與知名彩妝師Rachel Goodwin有著多年好交情。（翻攝自Rachel Goodwin IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕艾瑪史東（Emma Stone）每次現身公開場合，整體造型總是大獲好評，與她有著好交情，專門為她打點造型的知名彩妝師Rachel Goodwin，便在社群網路中分享了今年奧斯卡典禮前她為艾瑪史東所使用的保養及彩妝品，當中的保養品為Sisley新推出纖腿精華油以及熱賣的黑玫瑰抗老面膜。

好萊塢知名彩妝師Rachel Goodwin在網路分享她為艾瑪史東在奧斯卡典禮前所用的急救保養品，包含Sisley纖腿精華油及黑玫瑰抗老面膜。（翻攝自Rachel Goodwin IG）

許多女性久坐辦公室或長時間站立，加上缺乏運動，很容易導致雙腿沉重浮腫，法國保養品牌Sisley認為身體各部位的肌膚厚薄度和需求不同，應採分區保養為佳，而推出第一支腿部專用保養油--「白薑纖腿緊緻精華油」。

艾瑪史東現身紅毯，妝容造型總是大獲好評。（翻攝自Rachel Goodwin IG）

明明體重沒有增加，雙腿卻感覺變粗、容易浮腫。Sisley發現，讓雙腿感到沉重的原因歸因於肌膚血管受到壓迫，以至於肌肉組織進入缺氧狀態，而導致肌肉組織缺氧的成因主要有二個方面：一為身體不良姿勢的外力因素導致過度壓迫，壓力出現在肌肉組織；二為脂肪細胞施加過度壓力在血管，壓力出現在細胞層次。

在今年奧斯卡獎中拿下最佳女主角的艾瑪史東。（翻攝自Rachel Goodwin IG）

針對這兩大導致腿部浮腫的肇因，Sisley首次在產品中採用植物活性成分白薑根部萃取，來減緩肥厚脂肪細胞周遭因受壓迫所產生的發炎現象，而銀杏葉萃取油有助於促進血液循環，紅海藻萃取則能阻止葡萄糖滲透進入到脂肪細胞。此外，並精選乳油木果油、澳洲胡桃油、安德羅巴油三款保養油，能立即改善乾燥肌膚狀況，並形成保護層，瞬間舒緩修護肌膚。

Sisley白薑纖腿緊緻精華油150ml/5,500元

分別從消除水腫、減輕並預防脂肪推積、恢復肌膚緊實透亮、滋養肌膚彈性等四大面向達到極致的完美呵護。（邱巧貞攝）