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故宮副院長李靜慧受訪 「文物OK！」

2017/06/02 17:36

故宮副院長李靜慧說明故宮東側積水及處理情形。 （記者楊明怡攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕今日上午士林區時雨量超過85毫米，為台北市降雨量最大的區域，瞬間湧入的雨水造成故宮正館東側大樓天花板漏水、地面積水，目前東側所有展廳及地下一樓商鋪、郵局仍暫時封閉，故宮災害應變中心下午召集一級主管開會，晚上也會有人值班。

故宮副院長暨發言人李靜慧表示，「今天的狀況是瞬間雨量過大，讓我們所有的水管宣洩不及，溢出來之後就造成一些平面上的積水，就開始有滲水的狀況，所幸滴水及積水的現象都發生在走廊上或展區遊客動線上，文物是OK的，因為文物都還有展櫃的保護。」

她說，決定關閉東側正館地下一樓賣店及一至三樓走廊，除了確保文物安全，主要是B1車道上的水漫進來造成大理石地板溼滑，考量遊客安全。

另外，李靜慧也澄清網路流傳「故宮出動十多台消防車抽水」的傳聞。她說，上午11時許因雨勢始終未稍減，故宮擔心積水會演變成淹水，有請附近消防局出動「一輛」消防車支援若發生大量雨水湧入的狀況，後來雨勢稍緩，消防車已於下午離開，從未有「出動十多台消防車」的情形。

上午疏散遊客時，故宮東側參觀的遊客約200名，至下午2時左右，參觀民眾約2000名，李靜慧說，因氣象報告這個雷雨胞將持續到明天，無法確定全館開放時間。她並強調，「這又回歸到為什麼我們要提北部院區館舍的整建計畫，因為顯然30年前水溝的設計容量，沒有辦法應付現在的極端氣候。」

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