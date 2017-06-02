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（影音）Jolin奉茶阿湯哥 羞笑撂英文「服務得.....」

2017/06/02 17:28

阿湯哥相隔17年，回送蔡依林一束當季盛開的牡丹花。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯上月24日旋風訪台2日，片商環球影業今再釋出他來台密會台灣天后「Jolin」蔡依林影片，兩人還一同回顧2000年Jolin和他在《不可能的任務2》首映會初見面時相擁畫面，阿湯哥直說「真是美好的回憶」，Jolin也笑說當時太年輕，不敢直視阿湯哥眼睛「但我現在敢了！」

蔡依林用英文笑說自己服務的不好。（翻攝臉書）

兩人距離上次見面已相隔17年，這次在位於大稻埕的古蹟建築- 新芳春行再度聚首，除了體驗道地台式下午茶，也大聊電影與分享這些年來的人生體驗，Jolin在影片中大秀英文和阿湯哥暢聊，還貼心為他倒茶，自嘲「服務得不是很好」。

「阿湯哥」湯姆克魯斯對於蔡依林做的翻糖蛋糕大感讚嘆。（UIP提供）

最後自然是重頭戲，Jolin送上花了7天製作的「東方殭屍碰上西方木乃伊」翻糖蛋糕，精緻到讓阿湯哥驚呼「太厲害了！」阿湯哥也相隔17年，送了Jolin一束鮮花，笑說「17年後我再把花送還給妳」，當場逗得Jolin眉開眼笑。《神鬼傳奇》6月7日在台上映。

湯姆克魯斯重逢蔡依林的相見歡影片：（擷取自Facebook，如遭移除請見諒。）

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