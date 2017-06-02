鼓鼓揭露天王地圖 竟是金城武最愛

鼓鼓與任賢齊。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鼓鼓主持節目《鼓掌叫好》，繼上周突擊「天后級」美食地圖，接著更網羅「亞洲舞王」羅志祥、「亞洲天王」任賢齊等大咖最愛的去處，對吃頗有研究的任賢齊，輕鬆說出滿口美食經，更揭露隱身在民生社區的「天王麵攤」，任賢齊笑說：「這家是金城武帶我去的，連黎明來台灣都指定要我帶他們去吃。」

鼓鼓與「小豬」羅志祥。（相信音樂提供）

《鼓掌叫好》每周一晚間9點於相信音樂YouTube官方頻道，以及微博播出，這次訪問到好友「小豬」羅志祥，小豬得知鼓鼓升格主持人，打趣喊：「節目什麼時候播？我要叫我媽幫我錄下來！」

鼓鼓談到：「我一直很關注羅主任，他很認真，即使他演藝工作都這麼忙碌，但對於自己品牌STAGE經營親力親為，每樣設計、每個細節 都親自確認。」至於小豬所推薦的超級美食，正是從小吃到大的魯肉飯，鼓鼓為此跑到基隆廟口出外景，碰上國高中學生的下課時間，不少人圍著鼓鼓，可見鼓鼓的高人氣。

鼓鼓與嚴爵。（相信音樂提供）

除此之外，同公司的嚴爵、宇宙人不忘為鼓鼓應援，紛紛主動獻計、分享潮食寶典，身為「航海王」迷的嚴爵透露：「我超愛看漫畫『航海王』，所以非常推薦到航海王餐廳用餐，笑稱除了有美食吃外，還能一圓見航海王迷的偶像夢。」

宇宙人大力介紹每次練完團後的「精神補給」泰式料理，他們更搞怪推薦「老闆娘」，宇宙人笑說：「這家店我老闆娘人超好、超有人情味，每次飯都會幫我們加量加大，一次吃夠本。」