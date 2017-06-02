「丹麥王子」初訪台展燦笑 粉絲冒暴雨接機搶自拍

「丹麥王子」克里斯多福今下午抵台，出關時露出最燦爛陽光的一面，和粉絲打招呼。（華納音樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕來自童話國度丹麥的歌手克里斯多福，以金髮迷人外型和優美歌聲風靡全球，出道6年的他，5月22日開始展開亞洲巡迴，歷經泰國、南韓、上海、新加坡等地後，終於在今天下午2點54分來到台灣會歌迷，出關時露出最燦爛陽光的一面，和暴雨前來接機的粉絲打招呼。

「丹麥王子」克里斯多福應粉絲要求脫下墨鏡拍照。（華納音樂提供）

克里斯多福抵台前，因台灣天候不佳、下起大暴雨，不過如同他名字帶「福」氣，最後平安降落桃園機場第一航廈。看到冒雨前來接機的歌迷，簽名、自拍要求他來者不拒；甚至有歌迷請他拿下墨鏡合照，他也親切照辦，並開心收下歌迷送的鳳梨酥。

「丹麥王子」克里斯多福今下午抵台，面對粉絲自拍、簽名要求來者不拒。（華納音樂提供）

順利抵台後，克里斯多福將立即前往練團室與藝人周興哲會合，為6月4日的HITO流行音樂獎頒獎典禮做練歌彩排。

「丹麥王子」克里斯多福今下午抵台，面對粉絲自拍、簽名要求來者不拒。（華納音樂提供）