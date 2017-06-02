（影音）艾成賣新房開店 王瞳揭憂鬱威脅路人「放火燒停車場」

〔記者洪素津／台北報導〕艾成、王瞳推出馬來西亞道地美味的叻沙湯底《艾叻沙》品牌，接著與火鍋店合作，歷經一年多，兩人第一家實體店面《艾叻沙創始店》終於登場，今舉行開幕記者會，不少圈內好友葉歡、劉秀雯、方馨、柯叔元、白家綺、葉家妤、「北七樂團」等人到場加持，艾成受訪提到開店真的孤注一擲，「心一狠就把我跟王瞳在馬來西亞的新房給賣掉了」。

艾成、王瞳出席自己投資的餐廳開幕活動。（記者陳奕全攝）

艾成透露為了開店，把在馬來西亞的房子賣掉，把賣房賺來的100萬投入在店面，除一圓生意夢外，也期許自己能讓王瞳爸媽放心，點頭兩人的婚事。王瞳表示父母也資助50萬投資開店，父母以行動來表示逐漸接受艾成讓她備感窩心，更說這次開店大概砸下200多萬元，前兩天試營運銷量很不錯，平均一天都賣出100多碗。

艾成、王瞳出席自己投資的餐廳開幕活動。（記者陳奕全攝）

艾成和王瞳兩人婚事延宕不前，據悉是王瞳父母阻擾，兩人受訪時更是揭露和王瞳父母間有段黑暗時期，當時王瞳剛加入北七樂團玩音樂，父母認為「搞樂團要幹嘛？應該要好好拍戲」但王瞳執意玩樂團跟父母鬧翻，連帶艾成也和王瞳父母僵化，當時王瞳情緒憂鬱到去看心理醫生，也時常對陌生人大聲飆罵，更口出狂言「放火燒停車場喔」，有次去喝咖啡，也跟走廊抽菸的互罵「我肚中小孩有畸形就找你」，耍狠程度讓一旁的艾成看傻眼。

但艾成包容王瞳，所幸現已跟父母破冰，王瞳父母也開始接受艾成。提到結婚，王瞳和艾成仍不敢下定論，一方面艾成尚未求婚，另一方面王瞳父母仍還在觀望中，王瞳則笑著說「還是得慢慢來，盡量努力」。

艾成、王瞳出席自己投資的餐廳開幕活動。（記者陳奕全攝）