T.O.P呼麻扯出毒女友 韓媒再爆隊友也涉染毒遭調查

T.O.P捲入呼麻案，與他一起在家吸毒的女練習生，也被外界揣測兩人關係不單純。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P昨驚傳捲入呼麻案，震驚演藝圈，今韓媒《朝鮮體育》接著踢爆，在T.O.P被密報吸食大麻接受警方調查前，差不多的時間也有其他成員因涉嫌染毒，被傳喚調查，經藥物檢查鑑定後結果呈陰性。

韓媒起底供出T.O.P染毒的女練習生是21歲的韓瑞熙，外型神似宋智孝。（翻攝自Naver）

2日某法律界人士透露，在T.O.P於4月接受調查前，BIGBANG某成員也曾遭到約談調查，不只做了大麻檢測，甚至還做了所有的藥物種類檢測，檢測結果確認為陰性，最後以「無疑常」偵結該案。昨韓媒《Dispatch》報導T.O.P之所以會被警方調查，是因被和他一起吸食大麻的練習生韓女供出，而韓女的身分也被起底是21歲的韓瑞熙，曾參加選秀節目《偉大的誕生3》，外貌神似神似宋智孝，被封為「女高女神」。

T.O.P（左二）驚爆染毒，韓媒再爆他4月接受調查前，BIGBANG其他成員也曾在同期接受藥物檢測。（歐新社）

警方相關人士則透露，韓瑞熙因無法出道壓力太大才會吸食大麻。由於兩人去年10月是在T.O.P的豪宅一起呼麻3次，粉絲除了痛心T.O.P淪為毒蟲，更傷心偶像可能已經有了女友。

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