張珈瑜心裡藏了四個人 難怪整天忙忙忙

張珈瑜就是自創太陽眼鏡品牌「YuYu-ChangChiaYu」的最佳代言人。（翻攝自張珈瑜臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕伊林娛樂名模張珈瑜今天做了心理測驗個性解析，竟然左右腦都是雙子座，讓她忍不住留言：「有四個人～～好忙好忙。」

張珈瑜六月推出盛夏成雙優惠，兒童款太陽眼鏡未免也太好看了吧！（翻攝自張珈瑜臉書）

張珈瑜出道的時候，讓人印象深刻的就是「雙胞胎名模」的身份，因為他和姊姊張珈禎是雙胞胎姊妹，兩人不但感情好好，而且也有很多人分不清究竟誰是姊姊、誰是妹妹。

近年認真一手創立太陽眼鏡品牌「YuYu-ChangChiaYu」的張珈瑜，只能用「超貼心」來形容，她不但認真在材質上下功夫，太陽眼鏡的設計感也很強，簡直就是百搭定番品。大概是因為左右腦都是雙子座性格，張珈瑜超逆天，竟然推出太陽眼鏡「FB六月盛夏成雙優惠」。

張珈瑜太陽眼鏡品牌「YuYu-ChangChiaYu」致力於推動台灣時尚。（翻攝自張珈瑜臉書）

超有商業頭腦的張珈瑜還看準夏季腳步來臨，整個六月任選兩款太陽眼鏡，不但有優惠價，還加贈手工眼鏡套一件。最勸敗的地方在於男、女、大人、小孩款式都有難怪張珈瑜在臉書貼出訊息後，下頭就有人留言準備出手敗家了。這麼會做生意，當然很忙。