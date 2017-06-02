《台北物語》94狂 周日加場衝上最大廳！

《台北物語》掀起另類觀影熱潮，票房突破101萬。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕年度奇片《台北物語》在台上映兩周，掀起奇特觀影熱潮，目前僅剩台北市喜滿客京華影城上映，仍每天爆滿，連預售場次都造成搶購。截自昨天，北市累積票房已破101萬，本周末除了台中、高雄加入映演，喜滿客京華影城剛剛公布周日場次，直接升格到最大廳，讓影迷不會再撲空。

導演黃英雄喊話要台北市長柯文哲來看《台北物語》。（翻攝自黃英雄台北的天空臉書）

《台北物語》原先只打算做7天限量上映，之後因網友熱推，不僅造成搶看熱潮，戲院先是加場，又從大約120人小廳，換到了254人的中型廳。今明天兩天北市仍舊一天放映3場，不過周日直接加碼到6場，且放映的是該影城最大、共有425個座位的第8廳。對此喜滿客影城公關表示，「由於《台北物語》滿座率真的非常高，市場反應也相當熱烈，所以特地在假日加開場次，滿足想看的觀眾」。

此外，有粉絲喊話希望知名影評、本片導演黃英雄舉辦映後，甚至親自解析本片，黃英雄昨晚也獨家回應本報，直說：「如果台北市大家長柯文哲來看，我就辦映後！如果他願意來看，我辦兩場、三場映後都沒有問題！」

《台北物語》持續熱映中。