保養品結合花藝藝術 為海洋發聲

今年限量版100ml海洋拉娜經典乳霜瓶身以水彩描繪水透輕盈的波浪，1,7000元。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕每年的6月8日為「世界海洋日」，聯合國在2009年訂為正式節日，希望藉此呼籲民眾愛護海洋生態系統，並採取實質行動保育珍貴的海洋棲息地及物種。

海洋拉娜歷年推出的經典乳霜限量版成為品牌愛用者的收藏品。（記者邱巧貞攝）

源於大海傳奇的LA MER海洋拉娜，多年來致力於海洋保育工作，透過慈善捐款及各項活動，提高大眾環保意識。海洋拉娜為響應2017年世界海洋日活動，特別請到「海湧工作室」老師分享生活中免洗筷、吸管、塑膠袋等製品是如何影響海洋環境以及危害民眾的食安健康，現場並示範以天然蜂蠟及棉布製作成保鮮布，取代生活中塑膠用品的使用，其實民眾只要透過小小的行為改變，就能讓環境更好。

海洋拉娜今年與知名插畫家H.H先生合作，打造Facebook大頭貼特效框。（記者邱巧貞攝）

此外，海洋拉娜也特別與丹尼爾時尚花藝honeyDANIELS合作，聯手打造海洋裝置藝術展，即日起至6/30於honeyDANIELS florist展出，而今年海洋拉娜也正式成立了蔚藍之心海洋保育基金會，給予在全球各地進行的海洋保育工作最大的支持，每逢6月世界海洋日推出的限量版100ml海洋拉娜經典乳霜，透過不同的包裝結合藝術創作，成為許多愛用者的經典收藏。

即日起至6/30，海洋拉娜特別與丹尼爾時尚花藝honeyDANIELS合作，聯手打造海洋裝置藝術展。（海洋拉娜提供） 海洋拉娜請到「海湧工作室」老師示範以天然蜂蠟及棉布製作成保鮮布，取代生活中塑膠用品的使用。（記者邱巧貞攝）