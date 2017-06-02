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王心恬辣拍美照 網友怒：把帽子拿下來

2017/06/02 16:07

王心恬俏皮說：自己真的沒那麼難追，而且說不定哪天就閃婚了！（《FHM男人幫》國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕多才多藝的名模王心恬，本月登上《FHM男人幫》國際中文版封面，毫不扭捏的她大方展露火辣身材，但胸前帽子好礙眼，擋住讓人最想看的地方！

對王心恬來說，在鏡頭前上空、裸背、露美腿全都不是問題，她自己豪氣說：「模特兒必須接受各種藝術尺度挑戰。」而且他還首度在鏡頭前露出胸下的性感糖果刺青。為什麼是糖果？因為王心恬英文名字叫Candy，好朋友都叫「糖果王」。

凱渥名模王心恬，除了模特兒身分外，還身兼藝術家、作家以及馬拉松跑者身分。（《FHM男人幫》國際中文版提供）

個性豪爽的王心恬也大笑說：「刺青的第一次就獻給讀者囉！這是去澳洲當背包客時留下的，不過爸爸還不知道，有點害怕。」看來現在這個秘密瞞不住了，王爸爸說不定也買了一本《FHM》回家好好檢查刺青刺得如何。

身為名模，王心恬最滿意自己的腿，因為腿很長、很美。不過王心恬也透露，因為她喜歡運動所以常常受傷，公司有時候還會威脅她：「再不好好保護雙腿就不能參加比賽。」不過王心恬已經安排好，年底準備挑戰夏威夷馬拉松，真是個不乖的名模。

王心恬覺得自己沒有像名字那麼甜，只是剛好叫王心恬。（《FHM男人幫》國際中文版提供）

這次王心恬拍攝封面，僅用一頂黑色帽子遮住胸部，看起來火辣又不失性感，連王心恬本人都很滿意，還特地到書店買了《FHM》回家。不過網友很怒，都覺得帽子「太大了」，應該要換一頂小點的帽子，這樣看起來會更加分。

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