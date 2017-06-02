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阿爆獲邀赴英演出 金曲5項入圍不想去

2017/06/02 16:19

Taiwan Beats＠Glastonbury行前記者會，阿爆。（記者潘少棠攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕阿爆睽違多年推出新專輯，獲金曲獎提名最佳原住民語歌手、專輯等5項大獎，但頒獎典禮當天她人將在英國演出，被問到不能出席會不會覺得可惜，她笑說「當下秒決定要去英國，有入圍就是肯定，也怕去現場坐那麼久，什麼都沒拿到。」

阿爆說，其實最想獎項頒給幕後工作人員，也很感謝Matzka、前搭檔Brandy幫她牽線，還有很多人跳出來幫忙，才讓她能順利推出新專輯。若真的得獎會請製作人上台代領。

阿爆年初完婚交往4年的攝影師男友，屆時應該會同行英國，但就是工作拍照不是蜜月，一旁的Matzka也笑說「他不去誰幫我們拍照」。至於造人計畫，阿爆則說今年剛接新節目主持棒，生小孩明年再說。

Taiwan Beats＠Glastonbury行前記者會，左起阿爆、Matzka、DJ RAY RAY。（記者潘少棠攝）

Matzka、阿爆、DJ RAY RAY今出席英國「Glastonbury Festival」格拉斯頓伯里當代表演藝術節行前記者會，3人將代表台灣音樂人赴英演出，將同場電台司令、幽浮一族、紅髮艾德等國際巨星。

上月亞莉安娜英國開唱驚傳爆炸案，阿爆表示只怕安檢要很久，Matzka說「看個性啦，會擔心就會擔心」，DJ RAY RAY對英國頗熟，她說藝術節安檢相當嚴格，戶外開放應該不需要太擔心。

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