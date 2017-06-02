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SJ藝聲3天吃一餐減肥 自爆來台時曾因XX差點噎死

2017/06/02 16:16

SUPER JUNIOR藝聲聯訪。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「SJ」SUPER JUNIOR主唱藝聲首度「單飛」登台宣傳個人專輯《Spring Falling》，由於SJ每次來台都會下雨，又被封為「雨男」。下午他在下榻飯店接受聯訪，湊巧新輯有首歌就叫《春日的陣雨》，讓他忍不住笑說：「今天是春天的海嘯不是陣雨，每次來的時候都會下雨，今天的雨下得超大，我還在想不是太歡迎我了？」但也擔心大雨會讓晚上參加活動的歌迷不便。

藝聲昨提前抵台為活動暖身，表示自己平常不太吃晚餐，直到今天中午才吃了第一餐，接著他透露昨天喝了珍珠紅茶拿鐵，並自爆之前來台開唱時，曾在上台前喝了珍珠奶茶，沒想到珍珠卻卡在喉嚨，讓他驚魂未定地說：「那次真的差點要死掉了！唱歌的時候還因此走音、唱岔音，現在吃珍珠都會先咬再吞。」

SUPER JUNIOR藝聲聯訪。（記者王文麟攝）

對自我管理十分嚴格的藝聲，去年發行首張個人專輯前，為了「瘦得更徹底」，在2個月內減了8公斤，由於他本來就是很瘦的體型，雖然是瘦了8公斤，卻等於一般人減了20公斤，「那時候大概2、3天只吃一餐，為了13年才發的個人專輯，想要呈現給大家更好的面貌」，而他也透露，因為吃得少所以有睡眠問題，「沒有辦法睡很熟，有次我還和工作人員開完笑，很久沒喝酒，也很久沒和大家開心吃飯，不是我不喜歡和人交際，只是和朋友見面時都只能喝咖啡。」此外，藝聲的最新個人韓語專輯《Spring Falling》於今起在台發行。

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